Xác định cơ chế chống tội phạm chức vụ

Ngày 30-10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã ký kết hai văn bản (tạm thời) với Tổng cục Kiểm dịch, kiểm nghiệm, giám sát chất lượng quốc gia và Bộ Tài nguyên môi trường về phối hợp trong công tác điều tra và phòng chống tội phạm chức vụ như mua bán chức vụ.

Văn bản quy định như sau:

- Viện kiểm sát (VKS) các cấp sẽ thông báo kịp thời cho các đơn vị cùng cấp của hai ngành trên về tình hình điều tra các vụ án tội phạm chức vụ như mua bán chức vụ có liên quan đến nhân viên hai ngành này. Các bên cùng nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết chia sẻ thông tin Internet.

- Các đơn vị của hai ngành từ cấp huyện trở lên phải chuyển giao các vụ án cần truy cứu trách nhiệm hình sự và các đầu mối có liên quan đến hành vi vi phạm của nhân viên trong đơn vị mình. Nếu phát hiện đầu mối hoặc thông tin liên quan đến hành vi tội phạm chức vụ như mua bán chức vụ của công chức thuộc ban ngành khác, phải tố cáo lên VKS cùng cấp.

- Khi nhận được các vụ án hoặc đầu mối vụ án do hai ngành trên chuyển giao hoặc tố cáo, VKS phải kịp thời thẩm tra để quyết định có lập hồ sơ điều tra hay không. Khi quyết định lập hồ sơ điều tra, cần phải kịp thời thông báo cho đơn vị chuyển giao. Nếu không lập hồ sơ điều tra, cũng phải làm văn bản thông báo nêu rõ nguyên nhân và căn cứ pháp luật, đồng thời hoàn trả toàn bộ tài liệu liên quan.

Hai văn bản phối hợp trên còn quy định chế độ hội nghị phối hợp giữa VKS các cấp với hai ngành trên; xác định rõ thành phần tham dự hội nghị, phương thức và thời gian triệu tập hội nghị, nội dung chủ yếu mà hội nghị cần thông báo, nghiên cứu. Ngoài ra, hai văn bản cũng nêu chế độ chuyển giao vụ án, xác định các tài liệu chủ yếu cần chuyển giao và các tội danh có liên quan đến hành vi vi phạm, phương thức và thời hạn xử lý các vụ án hoặc đầu mối vụ án chuyển giao, tố cáo.

Đầu năm 2007, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã từng ký kết văn bản hợp tác với Bộ Công an và Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia về chuyển giao vụ án tội phạm môi trường. Ông Tống Hàn Tùng (phó Phòng kiểm sát mua bán chức vụ và lạm dụng quyền lực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao) giải thích: Văn bản ký kết ra đời sau khi xảy ra nhiều trường hợp các mỏ than nhỏ không bảo đảm an toàn sản xuất nhưng vẫn khai thác bừa bãi trong một thời gian dài do có quan chức, công chức mua bán chức vụ, tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực chống lưng.

Theo ông Tống Hàn Tùng, các vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến tai nạn an toàn sản xuất nghiêm trọng trong mấy năm gần đây đều có bốn đặc điểm chung:

- Nghi phạm chủ yếu tập trung trong các ban ngành quản lý giám sát chất lượng và cơ quan hành chính cơ sở, chiếm 88% tổng số vụ án.

- Hành vi mua bán chức vụ đều liên quan đến mắt xích quan trọng trong lề lối quản lý hành chính, quản lý ngành nghề, giám sát và thi hành an toàn sản xuất.

- Công chức coi thường chức vụ, lạm dụng quyền lực là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn nghiêm trọng.

- Các vụ tai nạn nghiêm trọng do tội phạm chức vụ gây ra đều có sự nguy hiểm đến xã hội rất lớn.

Từ tháng 1-2006 đến tháng 6-2007, các VKS trên toàn quốc đã lập hồ sơ điều tra hơn 971 vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến an toàn sản xuất. Trong số đó có 810 người liên quan đến tội danh coi thường chức vụ, 85 người liên quan đến tội danh lạm dụng quyền hạn, chức vụ và 47 người liên quan đến các tội danh khác như nhận hối lộ.