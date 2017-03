Xác định danh tính 5 người Việt bị chết cháy ở Nga

Theo TTXVN, ngay sau khi xảy ra vụ cháy xưởng may của người Việt Nam ở thị trấn Ivanchevka, Nga, cán bộ Ban công tác cộng đồng trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tới hiện trường nắm tình hình, giúp khắc phục phục hậu quả và tới bệnh viện thăm hỏi người bị thương.

Năm người Việt bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sáng 10-3 là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1980, tại Đình Tân, Thiệu Đức, Thiệu Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Kim Chiến (nam, sinh năm 1980 tại Hồng Lam, Kim Động, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1972 tại Hưng Yên); Nguyễn Thị Lâm (sinh năm 1989, tại Bắc Giang) và Đặng Thị Huyền (sinh năm 1982 tại Hưng Yên).



Hai người bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện là Lã Văn Lực (sinh năm 1992 tại Hưng Yên) và Hồ Anh Việt (Nghệ An). Theo bác sĩ bệnh viện Ivanchevka, hai người bị thương trong tình trạng khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.



Xưởng may bị cháy trước đây vốn là nhà máy dệt cũ. Chủ xưởng may này tên là Quân, vợ là Hương. Anh Lã Văn Lực cho biết khi xảy ra hỏa hoạn có khoảng 20 người đang làm ca đêm.



Theo thông tin của cán bộ Ban công tác cộng đồng, tại khu vực này có một số xưởng may với khoảng 400-500 lao động Việt Nam đang làm việc.



Nguyên nhân hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng Nga điều tra làm rõ.