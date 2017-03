Xác người chất đống trong bệnh viện bỏ không

Một chiến binh nổi dậy bước qua xác người ở quận Abu Salim thuộc Tripoli, Libya ngày 25/8. Ảnh: AP)

Bệnh viện 4 tầng nói trên nằm ở khu vực Abu Salim, nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt tuần qua. Mặc dù cơ sở này trống trơn và có thể không xác định được khi nào những người đó chết. Các sàn nhà vương đầy kính vỡ và máu me.



Một phòng của bệnh viện có tới 21 xác người, trong khi 20 thi thể khác sõng xoài trên sân cạnh bãi đỗ - tất cả họ đều đen hơn phần lớn người Libya, được phủ kín chăn. Ông Gaddafi đã tuyển mộ nhiều chiến binh từ khu vực tiểu Sahara châu Phi.



Với việc chưa rõ đại tá Gaddafi đang ở đâu và thề sẽ chiến đấu đến cùng, quân nổi dậy đang nỗ lực kiểm soát toàn bộ thủ đô Libya sau khi tràn tới thành phố này hôm 21/8. Chiến sự ở Abu Salim cực kỳ đẫm máu. Tiếng súng nổ vang lên từ một khu vực gần kề trước lúc rạng đông hôm 26/8. Khói tỏa bốc từ khu vực này nhưng một chiến binh nổi dậy tại hiện trường sớm cùng ngày nói rằng giao chiến ở Abu Salim đã kết thúc lúc sẩm tối hôm trước.



Những người được tin là ủng hộ Gaddafi hoặc các chiến binh bị bỏ mặc kêu than và xin nước uống tại một bệnh viện cạnh một trạm cứu hỏa ở Abu Salim. Những người đàn ông tò mò từ khu bên cạnh trèo lên gác để xem nhưng không giúp gì những người kêu cứu.



Một trong những người bị thương nói rằng anh ta đến từ Niger, phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến Gaddafi. Khi được hỏi tại sao anh lại ở Libya, người này, không cho biết tên, nói: "Tôi thực sự không biết".



Ông Gaddafi đã tuyển mộ các chiến binh từ vùng tiểu Sahara châu Phi, và nhiều người khác đang ở Libya với tư cách lao động nhập cư. Trong tình trạng hỗn loạn kể từ khi làn sóng nổi dậy bùng nổ, lao động nhập cư từ nam Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Chính phủ lâm thời của phe đối lập, trong khi đó, đã nỗ lực thiết lập một sự kiểm soát chính trị bất chấp bạo lực đang tiếp diễn. Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) thông báo họ đang chuyển từ Benghazi, thành phố lớn thứ hai đất nước ở miền đông, tới Tripoli.



Một bộ trưởng trong Hội đồng nói rằng việc bắt giữ Gaddafi không phải là một điều kiện tiên quyết cho việc thành lập một chính phủ mới ở thủ đô Libya.



"Chúng tôi có thể bắt đầu tái thiết đất nước", Bộ trưởng Tài chính Ali Tarhouni của NTC khẳng định tại một cuộc họp báo cuối ngày 25/8.



"Tôi có một thông điệp dành cho tất cả những ai vẫn cầm vũ khí chống lại quân nổi dậy", ông Tarhouni nói. "Hãy hạ vũ khí và trở về nhà, và chúng tôi cam kết sẽ không trả thù họ".



Thậm chí khi chế độ đã bị dồn vào chân tường, đại tá Gaddafi vẫn cố gắng huy động những người trung thành tiêu diệt quân nổi dậy.



"Đừng rời Tripoli vì lũ chuột. Đánh đuổi chúng, và giết chết chúng", ông Gaddafi nói trong một thông điệp audio phát trên Đài truyền hình vệ tinh Al-Ouroba ở Syria.



Bên ngoài Bab al-Aziziya, khu dinh thự quân sự then chốt của Gaddafi vốn đã thuộc về tay quân nổi ậy, có một cảnh tượng tàn nhẫn khác cho thấy sự giết chóc theo kiểu hành quyết nhằm vào dân thường.



Khoảng hơn 20 thi thể - với tay của họ bị trói và đầu bị bắn - nằm rải rác trên bãi cỏ ở một khu vực mà những người trung thành với Gaddafi đã đóng trại nhiều tháng trời. Không rõ họ là ai, nhưng tất cả rất có thể là những nhà hoạt động đã thiết lập một thành phố lều bạt trong sự đoàn kết ủng hộ Gaddafi bất chấp chiến dịch ném bom của NATO.



Có tới 5 hoặc 6 xác người nằm trong một lều bạt dựng trên một bùng binh. Một trong số đó vẫn còn kim luồn tĩnh mạch trong tay, và một người khác đã bị thiêu thành tro. Xác của một bác sĩ, trong áo choàng xanh của bệnh viện, được tìm thấy nằm dưới kênh.



Không rõ ai chịu trách nhiệm cho những cái chết này.