Xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt ở thủ đô của Nigeria

Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai bên tại thủ đô Abuja trong năm nay.



Trong một thông cáo, các cơ quan an ninh Nigeria cho biết: "Nhiều người đã bị thương, trong khi 12 phiến quân khác bị bắt giữ do dính líu tới vụ đụng độ này." Một nhóm nhân viên an ninh đang lục soát vũ khí sau khi thu thập được thông tin từ những thành viên Boko Haram bị bắt giữ.



Nhóm Boko Haram bị chính quyền Nigeria liệt vào danh sách khủng bố. Ước tính, ít nhất 3.600 người ở Nigeria đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của nhóm này kể từ năm 2009, nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.



Trong suốt 4 tháng qua, quân đội Nigeria đã ráo riết triển khai chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram ở khu vực Đông Bắc, vốn là thành trì của nhóm này. Song chiến dịch truy quét dường như không mang lại hiệu quả đáng kể, khi các cuộc tấn công của Boko Haram vẫn xảy ra "như cơm bữa," trong đó tuần qua được ghi nhận là "tuần lễ chết chóc nhất," với gần 200 người thiệt mạng.



Theo thông báo của giới chức Nigeria, riêng trong ngày 20/9, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực sắc tộc mới nhất ở bang Nasrawa - miền Bắc Nigeria, trong khi ít nhất 20 người khác thiệt mạng tại bang Borno - Đông Bắc nước này, nơi có đường biên giới với ba nước Cameroon, Niger và Chad.





Theo TTXVN