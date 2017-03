Xe buýt chạm điện, mỏ than phát nổ

28 người đi trên xe thiệt mạng, chưa xác định số người bị thương. Hôm trước đó, ở bang Bihar cũng đã có ba người chết và 22 người bị bỏng nặng khi dây điện cao thế rơi xuống xe tải chở họ.

Tại Trung Quốc vào tối 13-5, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại mỏ than Viễn Dương thuộc xã Miêu Động, huyện Phổ Định, TP An Thuận, tỉnh Quý Châu. Khi tai nạn xảy ra có 31 công nhân làm việc dưới mỏ. 21 người tử nạn, sáu người thoát lên mặt đất an toàn, bốn người được đội cứu hộ cứu thoát. Chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

ĐỨC LONG - HOÀNG HẠNH (Theo India Today, AP, Tân Hoa xã)