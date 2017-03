Xe buýt đụng tàu hỏa, 37 người thiệt mạng

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, tai nạn xảy ra tại ngoại ô thị trấn Mahennev, vùng Dnipropetrovsk, Đông Ukraine, khi một xe buýt chở khách đụng tàu hỏa.

Hiện trường vụ tai nạn ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân của vụ tại nạn là do chiếc xe buýt cố băng qua đường tầu mà không quan sát tín hiệu báo có tầu đến. Trong số những người bị thương, nhiều người đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt thường xuyên xảy ra ở Ukraine, một mặt là do cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng và các phương tiện kém chất lượng, một mặt là do người tham gia giao thông bất chấp các quy định về an toàn giao thông.

Theo Đình Cường (VOV/AP)