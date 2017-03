Xe chống đạn cho thủ tướng Israel giá 685.000 USD

Dự kiến chiếc xe có tên gọi A8 Security này còn đắt hơn nữa sau khi tính thêm các loại thuế.

Bản A8 Security được Audi tung ra thị trường từ năm 2007 và được hoán cải từ bản A8 L W12 quattro thân dài dẫn động 4 bánh. Chiếc xe này được bọc một khung chống đạn làm từ các vật liệu thép, kính và vải aramide.

Mẫu xe Audi A8 Security. Nguồn: Internet

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết: “Chiếc xe được mua cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu này có khả năng bảo vệ cao, như lực lượng an ninh đã chỉ ra, và vì thế đã được chọn trong cuộc đấu thầu các xe có khả năng đảm bảo mức độ an ninh cần thiết. Thủ tướng không tham gia vào quyết định mua xe này và vấn đề hoàn toàn do các nhân viên chuyên nghiệp đảm trách.”

Động cơ xăng W12 của A8 Security đạt công suất 450 mã lực, cho phép chiếc xe nặng hơn bình thường này có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong “vài giây.” Trong trường hợp khẩn cấp, người ngồi trong xe có thể sử dụng một loại các thiết bị liên lạc sẵn có, kể cả fax và điện thoại.

Tiện nghi trong xe gồm những thiết bị đặc biệt như hộp làm mát, quầy bar, máy giữ độ ẩm và đầu đọc đĩa DVD. Ngoài ra xe còn có thể lắp thêm hệ thống lốp PAX để tiếp tục hoạt động dù lốp đã không còn hơi.

Theo Lan Khanh (Vietnam+)