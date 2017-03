Xét nghiệm ma túy với công nhân xây dựng

Theo Reuters, ngày 7-6 thị trưởng Nutter ban hành các khuyến nghị về an toàn lao động sau khi truyền thông địa phương đưa tin xét nghiệm máu của một công nhân điều khiển cần cẩu tại nơi sập nhà cho thấy người này đã sử dụng cần sa và dùng thuốc giảm đau theo toa. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tung tích của người này khi khám xét nhà riêng của ông ta.



Thị trưởng Nutter cũng thông báo một số thay đổi nhằm cải thiện độ an toàn trong quá trình phá hủy các tòa nhà, bao gồm yêu cầu nhà thầu phải chuẩn bị một kế hoạch an toàn để bảo vệ người đi bộ và các tài sản liền kề với công trình phá hủy.



Trước đó, ngày 5-6, một tòa nhà đang được phá hủy bất ngờ sụp đổ vào một trung tâm mua sắm nằm kề bên. Tại thời điểm đó, khu mua sắm đang rất đông khách và nhân viên. Tai nạn khiến 6 người chết và 14 người bị thương, trong đó một cụ bà 61 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.





Theo ANH THƯ (TT)