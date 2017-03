Xử phạt say quậy trên máy bay

- Ngày 13-2, anh Frank Tobin, 47 tuổi, người Anh đã bị giam giữ 12 tuần vì đe dọa hành khách trên máy bay và dùng lời lẽ khiếm nhã đối với tiếp viên. Vụ gây rối xảy ra trên chuyến bay từ Sharm El Sheikh (Ai Cập) về Anh hồi cuối năm ngoái. Trước khi gây rối, Frank Tobin đã vào phòng vệ sinh lén nốc sạch một chai rượu Vodka. - Hồi cuối tháng 3, ông Robert McDonald, 60 tuổi, người Anh đã bị bắt giữ sau khi cố tình mở cửa thoát hiểm để ra ngoài trong lúc máy bay đậu chờ cất cánh tại sân bay John F. Kennedy ở New York (Mỹ). Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Roma (Ý) đang quá cảnh tại New York để đi Las Vegas. Rất may hành khách và tổ lái đã ngăn cản kịp thời. MINH NHỰT (Theo Daily Express, This Is Bristol)