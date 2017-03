Xuất hóa đơn phạt tại điểm vi phạm

Từ năm 2006, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã đưa ra kế hoạch năm năm về an toàn giao thông với hàng loạt biện pháp; từ giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh, xây dựng đường chuyên dụng cho người đi xe gắn máy, tăng cường tuần tra tại các điểm đen tai nạn giao thông đến bố trí máy móc thiết bị phục vụ an toàn giao thông.

Tại thủ đô Kuala Lumpur, song song với việc tích cực tuyên truyền khẩu hiệu: “Nhanh một giây, chậm cả đời”, chính quyền thành phố đã cho lắp đặt 250 camera tại các điểm đen tai nạn. Người chạy xe quá tốc độ bị ghi hình sẽ nhận được hóa đơn phạt trong ngày. Khi nộp phạt, người vi phạm còn phải giải thích nguyên nhân vi phạm. Nếu không tuân thủ trình tự trên sẽ bị ghi vào danh sách đen. Từ ngày 17-9, chính quyền thành phố Kuala Lumpur cũng tăng mức phạt vi phạm. Ví dụ: Mức phạt lỗi đậu xe không nộp phí vào máy tự động tăng từ 10-30 ringgit (50.000-150.000 đồng VN) lên 100 ringgit (500.000 đồng VN) đối với xe máy, ô tô nhỏ và vừa. Đối với ô tô loại lớn, mức phạt tăng gấp bốn lần, đến 200 ringgit (một triệu đồng VN). Nguyên nhân tăng mức xử phạt do lâu nay mức phạt thấp, người dân không quan tâm và dù không thiếu bãi đậu xe nhưng người lái xe vì muốn tiện lợi cứ đậu xe bên đường. Hiện nay, chính quyền thành phố đang chuẩn bị thiết kế thêm nhiều bãi đậu xe, đặc biệt là bãi đậu xe nhiều tầng đồng thời sẽ hợp tác với các công ty tư nhân xây dựng bãi đậu xe có thu phí tại các khu đất trống. Giữa tháng 9-2007, chính quyền thành phố cũng đã chính thức khởi động hệ thống máy tính xách tay có thể xuất hóa đơn phạt vi phạm giao thông đường bộ ngay tại điểm vi phạm. Hiện mới chỉ có 30 máy tính xách tay được đưa vào sử dụng nên cảnh sát giao thông tạm thời vẫn sử dụng song song cách ghi hóa đơn phạt. HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã, báo Kwong Wah)