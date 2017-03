Yemen: Al-Qaeda tấn công trụ sở tình báo, thả tù nhân

Vụ tấn công vào nơi an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt này làm dấy lên lo ngại. Bộ trưởng Thông tin Hassan al-Lozy Yemen phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya: “Chúng tôi bị đánh vào nơi ít ngờ nhất. Đây là leo thang nghiêm trọng của các phần tử khủng bố.”



Chính phủ Yemen nói vụ tấn công mang dấu ấn của al-Qaeda, khiến 11 người chết, gồm 7 thành viên thuộc lực lượng an ninh, 3 phụ nữ và một trẻ em. Địa điểm tấn công nằm tại thành phố cảng Aden, cách thủ đô khoảng 320 km về mạn nam. Theo nhà phân tích Mansour Hael, vụ tấn công vào một cơ sở an ninh được bảo vệ nghiêm nhặt phải có ‘tay trong’ giúp đỡ. Ông nói: “Câu hỏi đặt ra là làm cách nào bọn tấn công lẻn vào được một khu vực an ninh chặt chẽ đến vậy?”.





Theo Quang Hùng (CATP/ Reuters và BBC)