Yemen: Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Người bị thương trong cuộc biểu tình ở Sanaa ngày 24/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn SABA cho biết thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực lúc 14 giờ ngày 3/12 (giờ địa phương), theo đó lực lượng an ninh rút khỏi các vị trí đóng quân và các tay súng chống đối cũng rút khỏi các tuyến phố trong thành phố.



Thỏa thuận trên đạt được sau khi Phó Tổng thống Hadi ngày 2/12 vừa qua đã ra lệnh cho Thị trưởng thành phố Taiz và các nhà lãnh đạo Các Đảng Hội nghị chung (JMP) đối lập nhanh chóng ngừng bắn tại thành phố và thành lập một ủy ban chung để tiến hành rút lực lượng quân đội và các tay súng chống đối ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh vẫn chưa chấm dứt.



Cũng trong ngày, lực lượng an ninh đã bắt giữ 50 tay súng tại thành phố Taiz.



Trước đó, Thủ tướng lâm thời Yemen Mohammed Basindawa đã kêu gọi Phó Tổng thống Hadi lệnh cho binh sỹ trung thành với đảng cầm quyền ngừng pháo kích vào các khu dân cư ở Taiz, nếu không, Hội đồng Dân tộc của liên minh đối lập sẽ xem xét lại tiến trình thành lập chính phủ liên hợp.



Ông Basindawa cho rằng những gì diễn ra ở Taiz là hành động có chủ ý nhằm cản trở thỏa thuận đã ký ở Riyadh.



Trong khi đó, các phe phái đối lập cùng ngày đã kêu gọi Phó Tổng thống Hadi, người đang nắm quyền điều hành đất nước, thành lập Ủy ban quân sự trước khi thành lập chính phủ hòa giải dân tộc theo sáng kiến chuyển giao quyền lực của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).



Trong một tuyên bố được SABA đăng tải, Phó Tổng thống Hadi cho biết "lý do chậm thành lập Ủy ban quân sự có liên quan tới cách hiểu về đàm phán thành lập chính phủ hòa giải dân tộc."./.

