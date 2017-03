Yemen phá âm mưu vượt ngục của tù nhân al-Qaeda

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Dẫn lời một quan chức an ninh Yemen, báo trên cho biết lính canh nhà tù trung ương tại Aden đã phát hiện một đường hầm dài 1,8m do những phạm nhân này đào để vượt ngục.



Chỉ còn hai mét nữa là đường hầm dẫn tới một khu chợ gần nhà tù ở quận Mansura của Aden, thành phố chính của miền Nam Yemen.



Nhà tù Aden giam giữ nhiều thành viên al-Qaeda, nghi can hoặc đã bị kết án, hoạt động ở phía Nam và phía Đông Nam nước này.



Trong tháng Sáu năm nay, năm tù nhân al-Qaeda đã trốn thoát khỏi một nhà tù tại Hodeida bên bờ biển Biển Đỏ./.

(Theo Vietnam+)