Yemen sẽ cải cách để nhận viện trợ

Các đại biểu lo ngại bất ổn chính trị và kinh tế ở Yemen sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố quốc tế lập căn cứ hoạt động lâu dài. Hội nghị kêu gọi Yemen phải khẩn cấp hành động, cải cách chính trị, phát triển kinh tế và xã hội.

Thủ tướng Yemen Ali Muhammad Mujawar tuyên bố Yemen sẽ cải cách chính trị và phát triển kinh tế để đổi lấy gói hỗ trợ kinh tế và an ninh dài hạn từ các nước. Ông hoan nghênh các nước có thiện chí giúp đỡ nhưng tuyên bố không chấp nhận các nước mô tả Yemen như là một nước yếu kém, thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông cũng cảnh báo các nước không xâm phạm chủ quyền của Yemen.

Các nước cam kết không can thiệp công việc nội bộ Yemen, đồng thời hỗ trợ Yemen chống khủng bố, tăng cường an ninh hàng không và an ninh biên giới. Hội nghị nhất trí lập tổ chức Những người bạn của Yemen với thành viên là các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng vịnh và nhóm G8 có nhiệm vụ giám sát an ninh, kinh tế và phát triển Yemen. Tổ chức này sẽ họp vào đầu tháng 2 ở Saudi Arabia để bàn cách giúp đỡ Yemen sử dụng khoản 5 tỉ USD được quốc tế quyên góp năm 2006 (mới chi 7%).

THIÊN ÂN (Theo BBC, AFP)