Yemen triệt phá cơ sở tổ chức khủng bố al-Qaeda

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết tám phần tử khủng bố đã bị bắt giữ ở ngoại ô thị trấn al-Moukalla thuộc tỉnh Hadramout khi đang lên kế hoạch tấn công lực lượng an ninh và các cơ sở trọng yếu của nước này. Cảnh sát cũng thu giữ một số chất nổ có thể được sử dụng đánh bom liều chết.Trong một cuộc truy quét khác trước đó, lực lượng an ninh Yemen cũng bắt giữ hai tên khác.Trong khi đó, mạng lưới al-Qaeda ở Yemen ngày 11/7 nhận trách nhiệm về vụ tấn công một tòa nhà của cơ quan tình báo nước này tại thành phố cảng Aden ở miền Nam ngày 19/6.Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web, mạng lưới al-Qaeda ở Bán đảo Arập (AQAP) nêu rõ Lữ đoàn Jamil Nasser al-Ambari đã thực hiện vụ tấn công trên, làm ít nhất 24 sĩ quan an ninh thiệt mạng. AQAP cũng đe dọa sẽ đáp trả cuộc tấn công của lực lượng chính phủ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh hồi tháng 12/2009, tiêu diệt 34 phần tử al-Qaeda.Yemen đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét khủng bố sau khi mạng lưới al-Qaeda tại nước này tuyên bố nhận trách nhiệm chủ mưu vụ đánh bom bất thành một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ dịp Giáng sinh năm ngoái./.