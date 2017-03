Yemen: Xe quan chức quân sự cấp cao bị đánh bom

Quan chức địa phương cho biết bom phát nổ khi xe chở chỉ huy lữ đoàn Lục quân 116 và đơn vị chống khủng bố, Mahmoud Ahmed cùng hai xe khác đang trên đường đến Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abian. Rất may ông Ahmed không bị thương. Các chuyên gia về bom đã đến hiện trường.



Trong mấy tháng nay, nhóm khủng bố al-Qaeda đã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết ở các thành phố lớn của Yemen, trong đó có cả thủ đô Sanaa.



Hôm 18/8, tại thành phố cảng Aden, miền Nam nước này đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết và tấn công bằng rốckét nhằm vào trụ sở tình báo và đài truyền hình quốc gia, làm ít nhất 19 binh sỹ thiệt mạng và 10 người bị thương.



Nhà chức trách Yemen ngày 23/8 đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh tại Aden, sau khi có thông tin tình báo cho rằng các phiến quân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang mưu toan tấn công vũ trang và đánh bom liều chết nhằm vào các trụ sở chính quyền nước này.



Đêm 23/8, tại tỉnh Al-Dhalea, miền Nam Yemen, cũng xảy ra xung đột giữa lực lượng cảnh sát với một nhóm tay súng ly khai, làm 3 người, trong đó có 2 em nhỏ, bị thương.



Chính phủ Yemen trong tháng 5 đã tiến hành cuộc phản công qui mô lớn, đánh bật nhiều tay súng Al Qaida khỏi khu vực miền Nam, vốn do lực lượng này chiếm giữ gần 1 năm qua./.

(Theo TTXVN)