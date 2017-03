Gần bốn tháng sau thất bại bầu cử 2016, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton đang dần lấy lại phong độ.



The Hill cho biết mới đây các trợ lý cũ trong chiến dịch tranh cử của bà đã có cuộc gặp với nhiều nhà chiến lược và cố vấn để tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân thất bại. Năm 2008, đội ngũ bà Clinton cũng có một cuộc gặp tương tự với các nhà chiến lược và cố vấn để tìm hiểu nguyên nhân thất bại sau khi thua ông Barack Obama.

“Bà ấy cố gắng hết sức để tìm hiểu đã sai lầm thế nào và làm thế nào để tốt hơn” - The Hill dẫn lời một người bạn lâu năm của bà Clinton. Trong nhiều tháng, bà Clinton và các trợ lý hàng đầu đã đổ lỗi thất bại do Giám đốc FBI James Comey tuyên bố điều tra lại bê bối email của bà Clinton chỉ tám ngày trước khi bầu cử diễn ra, cũng như do Nga can thiệp bầu cử.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tranh cử John Pedesta cũng là mục tiêu hứng chỉ trích từ nhiều nhà tài trợ và bạn bè của bà Clinton: “Hillary Clinton thua vì ông đã thực hiện một chiến dịch ngạo mạn, không chạm đến lòng người” - nhà tài trợ Lynn de Rothschild viết trên Twitter. Bà Clinton thời gian qua đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà tài trợ, bằng hữu đã sát cánh trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm ngoái.



Bà Clinton đang dần lấy lại phong độ sau thất bại bầu cử tổng thống 2016. Ảnh: NEW YORK POST



Theo The Hill, hàng tuần liền sau thất bại, bà Clinton thậm chí không dám đọc báo. Bà tiêu thời gian vào việc đi dạo quanh khu nhà ở Chappaqua (New York) và ra ngoài ăn tối cùng chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton. Lần đầu tiên bà đến một cửa hàng để mua sắm là sau thất bại bầu cử vào tháng.

Một số người bạn thân cho biết bà Clinton đã nỗ lực rất nhiều và đang dần vượt qua bóng ma thất bại bầu cử: “Tình hình bà ấy bây giờ tốt hơn nhiều so với hai tháng trước. Tôi không cho bà ấy thuộc kiểu người sống vì quá khứ, tôi nghĩ bà ấy vững vàng hơn rất nhiều người lo ngại”.

Gần đây bà Clinton đã tích cực xuất hiện, tham gia phát biểu tại các sự kiện, nhiều lần chỉ trích Tổng thống Trump trên Twiter về nhiều vấn đề, từ gia tăng tội phạm trong nước đến sắc lệnh cấm dân bảy nước Hồi giáo nhập cảnh.

Chưa rõ bước đi chính trị tiếp theo của bà Clinton sẽ là gì, làm việc tại quỹ Clinton Foundation trong thời gian chờ tranh cử tổng thống 2020, hay sẽ làm một công việc khác. Có thông tin bà Clinton sẽ tranh cử chức thị trưởng New York nhưng những người thân cận cho biết bà không hứng thú với điều này.