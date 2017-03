Con trai ông Biden hẹn hò với vợ anh trai quá cố

Trang Page Six của tờ New York Post ngày 1-3 đưa tin, Hunter Biden, con trai của cựu phó Tổng thống Mỹ khẳng định anh và chị dâu Hallie Biden, vợ của anh trai quá cố của anh là Beau Biden, đang hẹn hò.

Beau Biden, cựu tổng chưởng lý của bang Delaware, qua đời vì ung thư não vào tháng 5-2015. Hunter cũng đã từng có ba người con với người vợ Kathleen nhưng cặp đôi này sau đó đã “đường ai nấy đi”.



Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: AP

Hunter Biden, một luật sư, nói với Page Six rằng: “Hallie và tôi vô cùng may mắn khi tìm được tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau trong thời gian khó khăn như thế này. Và thời gian này mọi người cũng yêu mến chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất may mắn khi có được gia đình và những người bạn ủng hộ chúng tôi trong từng bước đi”.



Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thêm ông và người vợ Dr. Jill Biden đã luôn chúc phúc cho mối quan hệ “em chồng chị dâu” này, theo Page Six.

“Tất cả chúng tôi đều là người may mắn. Hunter và Hallie cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu sau nhiều chuyện đau buồn. Vợ tôi hết lòng ủng hộ mối quan hệ này, chúng tôi rất hạnh phúc”.