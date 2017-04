Hillary Clinton: Tại sao tôi thua ông Trump?

Bốn tháng sau thất bại bầu cử, ngày 6-4, ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton lần đầu tiên đề cập các lý do mà bà nghĩ là đã khiến bà thua ông Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Nicholas Kristof của tờ The New York Times, bà Clinton cho rằng nguyên nhân khiến bà thua cuộc nằm ở 4 điều ngoài tầm kiểm soát của mình. Đó là sự can thiệp bầu cử của Nga; Giám đốc FBI James Comey tuyên bố điều tra lại bê bối email của bà sát ngày bầu cử; Wikileaks ăn cắp các email từ lãnh đạo đội tranh cử của bà; và sự kỳ thị giới tính hay cụ thể là sự không tin tưởng phụ nữ, ghét phụ nữ.

Khẳng định “một cường quốc bên ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta” và gọi đó là “một hành động xâm lược”, bà Clinton kêu gọi một cuộc điều tra độc lập của cả 2 đảng vào khả năng Nga liên quan đến cuộc bầu cử. Cũng theo bà, cần thiết phải xác định liệu Nga có thông đồng với đội tranh cử của ông Trump hay không.

“Chắc chắn tư tưởng ghét phụ nữ có một vai trò trong sự thất bại này. Phải thừa nhận điều này” – bà Clinton nói với nhà báo Kristof – “Không ít người, kể cả phụ nữ, cũng ngần ngại với suy nghĩ một phụ nữ làm tổng thống”.



Bà Hillary Clinton tham dự hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ trên thế giới ở New York (Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: AP



Theo bà Clinton, việc Giám đốc FBI Comey bất ngờ gửi thư lên Quốc hội ngày tuyên bố điều tra lại bê bối email của bà vào ngày 28-10-2016, chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử đã ảnh hưởng lớn đến việc thắng thua của bà. Ông Comey thông báo không đủ chứng cứ truy tố bà Clinton chỉ hai ngày trước bầu cử.

Việc Wikileaks nhiều tuần liền rò rỉ các email thu thập được từ tài khoản cá nhân của ông John Podesta - Chủ tịch tranh cử của bà Clinton khi đó cũng đặc biệt nguy hại, “có hậu quả lớn hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ” – theo bà Clinton. Bà Clinton cho rằng hành động kết hợp của ông Comey và Wikileaks có thể nói mang tính quyết định đến kết quả bầu cử.

Dù liệt kê 4 nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát nhưng bà Clinton cũng thừa nhận để thua trong cuộc bầu cử cũng có phần lỗi của bà: “Có nhiều điều tôi đã có thể làm tốt hơn”.

Tại cuộc phỏng vấn bà Clinton cũng được nhà báo Kristof hỏi về ông Trump. “Tôi không hiểu được các hành động làm tổn thương quá nhiều người mà chính phủ này, Nhà Trắng này đang theo đuổi” – bà Clinton nói, ám chỉ đến lệnh cấm nhập cư, cắt giảm hỗ trợ cho các chương trình của LHQ, muốn hủy bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare.

“Những gì họ đã và đang là với luật bảo hiểm y tế, tôi đã nghe họ nói về việc hủy bỏ và thay thế 7-8 năm rồi. Họ không có ý tưởng gì cả. Tôi không biết liệu có ai trong số họ đã từng đọc qua luật này chưa?” – bà Clinton nói về việc chính phủ Trump và đảng Cộng hòa muốn hủy bỏ Obamacare.

Mô tả sự thua của mình trong cuộc bầu cử năm ngoái là “tàn khốc”, bà Clinton nói rằng bà hiện đang yên ổn với công việc viết sách, không chắc sẽ tham gia bầu cử lần nữa.