Lộ băng ghi âm chấn động về cố lãnh đạo Triều Tiên

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 28-10, giọng nói xuất hiện trong đoạn băng ghi âm được thu lại từ những năm 1980 chính là giọng nói của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Đoạn băng ghi âm bị tiết lộ trong một tài liệu mới có tên The Lovers and the Despot (tạm dịch: Tình yêu và Bạo chúa). SCMP cho hay đoạn băng ghi âm này đã đem đến một cái nhìn hiếm hoi về Triều Tiên. Ông Kim Jong-il là lãnh đạo tối cao của Triều Tiên từ 1994-2011.

SCMP cho biết chuyện xảy ra vào năm 1978. Khi đó nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Choi Eun-hee đã bị bắt cóc trong một chuyến công tác tới Hong Kong, rồi bị đưa tới Bình Nhưỡng theo lệnh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.



Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: SCMP

Khi chồng cũ của bà, Shin Sang-ok, một đạo diễn phim tài ba, đi tìm kiếm tung tích của vợ, ông cũng bị bắt cóc. Sau khi vợ chồng được đoàn tụ tại “xứ người”, cả hai đã bị ép làm phim về ông Kim Jong-il.

Bà Choi và ông Shin dần dần chiếm được lòng tin của cố lãnh đạo Triều Tiên và được phép tới Đông Âu, để đóng phim và tham dự liên hoan phim. Vào năm 1986, cặp vợ chồng diễn viên này đã trốn tới đại sứ quán Mỹ ở Vienna (Áo). Ngay từ đầu, ông Shin hiểu rằng sẽ không ai tin vào câu chuyện xảy ra với họ nếu không có chứng cứ, vì thế ông cùng vợ đã lén ghi âm về ông Kim Jong-il.

Với một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ giấu trong túi xách của bà Choi, họ đã ghi lại tất thảy những lời nói của ông Kim, lúc đó phụ trách về ngành công nghiệp phim ảnh của Triều Tiên. Trong đó, có câu chuyện nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự buồn phiền trước tình trạng tụt hậu của nền điện ảnh nước nhà so với Hàn Quốc.

“Tại sao tất cả bộ phim của chúng tôi đều có cùng cốt truyện, kịch bản? Không có gì mới mẻ cả. Chúng tôi không có bất kỳ bộ phim nào đình đám để tham gia liên hoan phim. Ở Hàn Quốc, các bạn có công nghệ tốt hơn. Các bạn giống như những sinh viên đại học và chúng ta chỉ như những trường mẫu giáo” - ông Kim Jong-il nói trong đoạn băng ghi âm.

Trong đoạn băng, ông Kim cũng thừa nhận rằng ông đã ra lệnh bắt cóc cặp vợ chồng nữ diễn viên Choi Eun-hee và đạo diễn Shin Sang-ok với mục đích để họ làm phim về ông ấy. Ông Kim thừa nhận: “Tôi đã hỏi cố vấn của tôi, ai là đạo diễn xuất sắc nhất ở Hàn Quốc? Ông ấy nói tên anh ta là Shin”.

Sau đó, ông Kim đã xin lỗi ông Shin vì cách cư xử không phải phép của mình khi để vị đạo diễn Hàn Quốc chịu cảnh bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc. Ông Kim cũng thấy có lỗi vì để cặp vợ chồng này sống trong cảnh chia lìa suốt bốn năm trời. “Tôi không kể họ (điệp viên) nghe về kế hoạch hợp tác với các bạn. Tôi chỉ nói rằng hãy đưa họ tới đây” - ông Kim trao đổi.

Trong suốt chuyến đi tới Budapest, ông Shin đã giao đoạn băng ghi âm lén này cho một nhà phê bình điện ảnh Nhật Bản - một người bạn cũ của ông. Đoạn ghi âm sau đó được gửi tới một người bạn của nhà phê bình điện ảnh sống ở New Jersey. Sau đó, người này đã đem đoạn băng ghi âm tới Bộ Ngoại giao Mỹ.



Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (giữa) cùng với ông Shin Sang-ok (trái) và bà nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Eun-hee. Ảnh: Korea Joongang Daily

Ban đầu, chính phủ Mỹ cũng nghi ngờ giọng nói trong đoạn băng có thể là của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Chính phủ Mỹ chỉ nghi ngờ mà không chắc chắn bởi ông Kim cũng nổi tiếng là người kiệm lời khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, trong hồ sơ tài liệu của giới tình báo phương Tây cũng không có bất kỳ đoạn ghi âm nào về giọng nói của ông Kim để có thể đem ra so sánh.

“Câu chuyện ban đầu như thể hoang đường. Sếp của tôi đã hỏi tôi về độ tin cậy của đoạn băng” - David Straub, một chuyên gia về Triều Tiên, cũng là quan chức đầu tiên nhận được đoạn băng ghi âm, nói. “Chúng tôi đã nhờ các chuyên gia tâm lý và ngôn ngữ học, những người nói tiếng Hàn gốc để phân tích đoạn ghi âm và chính phủ Mỹ có lẽ đã nhận định đoạn băng là đáng tin cậy”.

Theo Straub, chính phủ Mỹ đã yêu cầu các đại sứ quán Mỹ ở châu Âu theo dõi mọi động tĩnh của ông Shin và bà Choi. Cặp vợ chồng người Hàn Quốc này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tìm cách đánh lạc hướng nhóm người Triều Tiên theo dõi mình trong chuyến đi Vienna và bắt taxi đến đại sứ quán Mỹ.

Sau khi trốn thoát, ông Shin và bà Choi đã trả lời hàng loạt cuộc phỏng vấn của các cơ quan tình báo và truyền thông. Họ cũng đã viết các cuốn sách nói về những gì mình đã trải qua.

Câu chuyện của cặp vợ chồng tài tử này cũng đã trở thành chủ đề của một cuốn sách được đón đọc đông đảo của tác giả Paul Fischer. Cuốn sách được phát hành hồi năm ngoái.

Vợ chồng đạo diễn Shin và nữ diễn viên Choi đã thực hiện 17 bộ phim ở Triều Tiên và hôn lễ của họ cũng được tổ chức tại đây. Sau khi bỏ trốn tới Mỹ, cặp vợ chồng này đã định cư tại Los Angeles. Lấy nghệ danh là Simon Sheen, ông Shin làm đạo diễn cho bộ phim Tree Ninjas. Ông qua đời vào năm 2006 và vợ ông, bà Choi, về lại Seoul (Hàn Quốc) sinh sống.