New York đòi chính phủ 35 triệu USD để bảo vệ Trump

Kể từ ngày bầu cử, phần lớn thời gian Donald Trump lưu lại căn hộ của mình tại tòa nhà Trump Tower nằm trên Đại lộ số 5 ở Midtown Manhattan, TP New York. Lực lượng cảnh sát phải hợp tác cùng cơ quan Mật vụ Mỹ thắt chặt an ninh tại một trong những khu phố sầm uất nhất này. Tình huống này là rất “bất thường" đối với New York, Thị trưởng Bill de Blasio phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 5-12.

Tòa nhà này là nơi ở chính của ông Trump trong nhiều năm qua và cũng là trụ sở kinh doanh chính trên toàn cầu của ông. Hiện nay ông Trump ở tại tòa nhà này và phải tiếp nhiều vị khách cấp cao tới để chuẩn bị cho cuộc nhậm chức sắp tới. Điều này đã gây ra ùn tắc giao thông và khiến người dân và du khách khó chịu.



Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump phát biểu tại Cincinnati, Ohio ngày 1-12-2016. Ảnh: REUTERS



Ngày 5-12, thị trưởng De Blasio đã gửi thư cho Tổng thống Barack Obama và những người đứng đầu Quốc hội. Ông yêu cầu quỹ liên bang chi trả chi phí an ninh từ cuộc bầu cử ngày 8-11 đến ngày 20-1. Vào ngày 20-1, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Washington, chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Khoảng thời gian 75 ngày này đã nâng chi phí cho Sở cảnh sát New York lên đến 467.000 USD. Con số gần nửa triệu USD này được các phương tiện truyền thông New York ước tính và được trích dẫn trong một bản kiến nghị do thành viên Hội đồng thành phố đệ lên ông Trump vào tuần trước.

Tòa nhà Trump Tower gồm 58 tầng, tọa lạc ngay tại thành phố. Địa điểm này cũng gần với nhiều khu mua sắm cao cấp, trong đó có Bergdorf Goodman, Tiffany’s và Louis Vuitton. Ngoài ra còn có các điểm du lịch nổi tiếng như Công viên Trung tâm và Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại.

"Đây là một khu vực đô thị tấp nập và cực kỳ đông đúc. Nó có thể là một mục tiêu đặc biệt và mới lạ cho các hoạt động khủng bố" – Thị trưởng de Blasio viết trong thư gửi lên Quốc hội. "Chưa từng có vị tổng thống nào trong thời hiện đại có nơi ở chính nằm tại một khu vực đông dân cư như vậy."



Tòa nhà chọc trời Trump Tower. Ảnh: REUTERS

Thị trưởng De Blasio cho biết những năm trước Quốc hội đã hoàn lại cho New York các chi phí liên quan đến việc bảo vệ các nhà lãnh đạo thế giới, chức sắc nước ngoài, các sự kiện lớn như Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2004.

Thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền sau khi nhậm chức của ông Trump hoàn lại chi phí, thị trưởng de Blasio cho biết. Ông cho biết ông đã nói chuyện với người được ông Trump chỉ định làm bộ trưởng Tài chính kế tiếp là ông Steve Mnuchin về vấn đề này.



Bà Melania Trump và con trai nhỏ của ông sẽ tiếp tục ở lại New York để hoàn thành hết năm học. Ông Trump dự kiến sẽ quay lại nhà thường xuyên sau khi chuyển tới Nhà Trắng.