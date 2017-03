Nghe Tổng thống Duterte trổ tài ca hát

Tờ Inquirer đưa tin, với tư cách là khách mời tại lễ trao giải Belenisimo do Quỹ di sản TP Tarlac tổ chức hôm 11-12, Tổng thống Philipines Rodrigo Duterte đã cùng nhóm nhạc New Minstrels Divos hát bài hát nổi tiếng Ikaw của nước này.

Ngồi dưới hàng ghế khách mời, ăn vận giản dị với chiếc quần jean và áo thun đen, ông Duterte vui vẻ khoe rằng bài hát đó đã giúp ông chinh phục trái tim ba người phụ nữ.

(Nguồn: Youtube)

“Một người đã già nhưng không già lắm, một người khác thì ly thân với chồng nhưng cũng không sao” - ông nói khiến đám đông phá lên cười ồ.

Trước đó, ông Duterte cũng từng hát bài này vài lần trong chiến dịch tranh cử của mình, cũng như trong các lần đi thăm kiều bào Philippines ở nước ngoài.

Được biết đến là một nhà lãnh đạo cứng rắn nhưng tại sự kiện, ông Duterte cũng khiến nhiều người xúc động xuýt rơi lệ khi được nghe ông hát một ca khúc khác mà ông yêu thích, You Raise Me Up. Ông tâm sự bài hát này khiến ông nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình, bà Soledad Duterte.



Tổng thống Duterte ngồi dưới hàng ghế khách mời và cùng hát với nhóm nhạc đang biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Inquirer

“Khi mẹ tôi mất, tôi thực sự thấy được an ủi khi nghe bài hát đó. Tôi thường hát bài hát đó khi đi karaoke nhưng nhiều lần không thể hát trọn vẹn bởi vì tôi quá xúc động” - ông Duterte nói.



Ông Duterte kể về khoảng thời gian ông còn trẻ, mẹ ông chính là người luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ ông.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Philippines còn chia sẻ cởi mở về nỗ lực vì hòa bình của ông ở đảo Mindanao phía nam đất nước, chiến dịch chống ma túy hiện tại và những lời chỉ trích ông nhận được sau những vụ giết người liên quan đến chiến dịch đó.

Thậm chí, Tổng thống Philippines còn thẳng thắn nói về chuyện mình không sợ chết, sau khi lực lượng an ninh của ông căng thẳng đến mức không cho ông hạ mở cửa kính xe để vẫy tay chào đám trẻ con khi họ chào ông.

“Chết? Ai sợ chết? Chúng ta ai mà chẳng phải chết. Nếu tôi chết, thì còn bà Leni Robredo (phó tổng thống) đó mà” - ông Duterte nói.