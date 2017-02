Ông Trump bàn chuyện 'quốc gia đại sự' giữa bàn tiệc

Theo The New York Times, đây là hành động đáng lo ngại. Thông thường, hoạt động hoạch định đối ngoại của tổng thống đều được tiến hành trong môi trường bảo mật cao nhất. Thế nhưng ông Trump dường như đã bàn chuyện an ninh quốc gia ngay giữa sự kiện có nhiều quan khách ngoài chính phủ.



Các phụ tá của ông Trump lao đầu vào máy tính, còn ông Trump cũng chăm chú nhìn vào điện thoại theo dõi thông tin ngay tại chính bàn ăn trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng. Một trong những khách mời của bữa tiệc, Richard DeAgazio, đã đăng những hình ảnh này trên trang Facebook của mình.

Hình ảnh cho cho thấy các phụ tá của ông Trump đang quây quanh hai nhà lãnh đạo trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach. Ông Trump cũng được cho là đang thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về cùng vấn đề Triều Tiên.



Bức ảnh cho thấy Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đọc tài liệu bằng ánh đèn flash của điện thoại tại bữa tiệc tối cùng Tổng thống Donald Trump, vây quanh ông là các phụ tá. Ảnh: Facebook.



Trước khi những hình ảnh này được chụp chỉ vài phút, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi bờ biển miền đông nước này. Ông DeAgazio đã đăng tải hình ảnh hai vị lãnh đạo và các phụ tá đã xem tài liệu và làm việc trên laptop ngay tại buổi tiệc. Ông cũng mô tả hai vị lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản đã “thảo luận với nhau, sau đó vào một căn phòng khác để tổ chức cuộc họp báo được thu xếp vội vàng”.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ đã nhanh chóng lên án ông Trump để vấn đề an ninh quốc gia bị quan sát bởi các cá nhân bên ngoài chính phủ. Nhiều người cho rằng ông Trump đã hành xử thiếu trách nhiệm khi không chuyển cuộc thảo luận vào một địa điểm riêng tư hơn.

“Không gì có thể biện hộ cho việc để cho một vấn đề như vậy bị phơi bày trước mặt hàng loạt thành viên của một câu lạc bộ”, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viên, cho biết.



Ông Trump đang dùng bữa cùng ông Abe khi biết tin tức Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: The Guardian.

Việc thảo luận về cách ứng phó với sự cố quốc tế, như vụ Triều Tiên phóng tên lửa, gần như luôn luôn được tiến hành tại những nơi có bảo mật công nghệ cao, chống nghe trộm, điển hình là Phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Nếu như tổng thống đang không có mặt ở Nhà Trắng, việc thảo luận các vấn đề quan trọng sẽ diễn ra tại “Cơ sở Bảo mật Thông tin Nhạy cảm” (SCIF), một chiếc lều dã chiến đặc biệt được trang bị hệ thống phá sóng và chống nghe trộm.



Thế nhưng ông Trump và các phụ tá Nhà Trắng tham dự vào bữa tiệc, trong đó có trưởng cố vấn chiến lược Steve Bannon, đã không di chuyển đến SCIF để thảo luận vấn đề của Triều Tiên.

Theo The New York Times, cách tổ chức bữa tối giữa ông Trump và Thủ tướng Shinzo Abe cũng khiến nhiều người lo ngại. Các tổng thống tiền nhiệm của ông Trump hầu như luôn tổ chức những bữa tiệc tối mang tính chất công việc như vậy tại tại những nơi riêng tư. Hồi năm 2013, cựu tổng thống Mỹ Obama đã dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Sunnyland ở Palm Springs, bang California. Nhưng bữa tiệc giữa hai vị lãnh đạo đều không có mặt của các thành viên khác bên ngoài.



Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe gặp gỡ tại Nhà Trắng hôm 10-2. Ảnh: AP



Ngược lại, bữa tiệc tối của ông Trump với ông Abe có sự tham gia của các thành viên trong câu lạc của ông Trump. Những thành viên này đã trả mỗi người 200.000 USD để được tham gia. Bữa tiệc tối giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trên sân thượng của câu lạc bộ, nơi mà bất kì vị khách nào mua vé cũng có thể tham gia. Thậm chí các thành viên của câu lạc bộ đã đăng kí tham gia vào bữa tiệc này có thể mời thêm khách của họ, với điều kiện gửi tên người tham dự cho các quan chức an ninh trước thời hạn cho phép.

Ngoài hình ảnh hai vị lãnh đạo thảo luận về vấn đề Triều Tiên, ông DeAgazio còn đăng tải bức ảnh mình đứng cạnh người được cho là trợ lý quân sự của ông Trump. Người này được cho là chuyên mang theo chiếc cặp “Football” – chiếc cặp chứa mật mã để khởi động vũ khí hạt nhân khẩn cấp.

Theo tờ South China Morning Post, các phụ tá và người mang chiếc cặp hạt nhân chỉ thường được chụp hình chung với đoàn tháp tùng tổng thống, đây là lần đầu tiên có chuyện họ chụp riêng với người ngoài chính phủ.

Tài khoản Facebook của ông DeAgario và các bức ảnh hiện đã bị xóa sau khi chúng được truyền thông đăng tải. “Tôi nghĩ rằng nhóm phụ tá không hề biết việc họ đang tự tạo ra cho mình những lỗ hổng an ninh và điều này thì nguy hiểm vô cùng”, bà Julianne Smith, phó cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Phó tổng thống Joe Biden cho biết.