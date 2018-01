Ông Trump bất ngờ công bố 'giải thưởng tin giả'

Trong danh sách 11 “giải thưởng tin giả” được công bố, lãnh đạo Mỹ “tặng” cho hãng tin CNN bốn giải, tạp chí The New York Times hai giải, trong khi kênh truyền hình ABC News, tạp chí TIME, tạp chí Newsweek, tờ The Washington Post mỗi hãng một giải.

Các “giải thưởng” này được trình bày dưới dạng liệt kê danh sách các hãng truyền thông và những câu chuyện đã được Nhà Trắng nhận định là sai lệch mà các báo từng đăng tải nhằm vào ông Trump. Trong số các tin tức giả mạo này, có những tin tức mà hãng truyền thông phải đứng ra xin lỗi và cải chính.

Đứng đầu danh sách là chuyên gia kinh tế Paul Krugman của tờ The New York Times. Trong bài viết của mình, ông dự báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không bao giờ phục hồi nếu ông Trump thắng cử. Trên thực tế, ông Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ đang "phất lên" trong năm đầu tiên ông nắm quyền.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Hãng tin ABC News đứng thứ hai với bài viết của PV Brian Ross, cho rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn có liên lạc với giới chức Nga trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Ross sau đó đã bị đình chỉ công tác trong bốn tuần và phải đính chính lại thông tin.

Bốn câu chuyện của hãng tin CNN bị ông Trump chỉ đích danh bao gồm việc ông Trump và con trai đã tiếp cận trước "những tài liệu bị đánh cắp" từ WikiLeaks; cuộc gặp giữa cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci với người Nga; video cho thấy ông Trump cho cá ăn quá tay khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey sẽ phủ nhận việc ông Trump nói ông không bị điều tra.

Tại vị trí 11 trong danh sách, lãnh đạo Mỹ khẳng định không có bất kỳ thông đồng nào giữa đội ngũ chiến dịch của ông với chính phủ Nga trong chiến dịch hồi năm 2016.

Danh sách “giải thưởng tin giả” này hiện chỉ có thể đọc được qua các bản lưu truyền trên mạng và phiên bản lưu trữ của Internet, vì trang web chính thức của đảng Cộng hòa, nơi đăng tải danh sách gốc, hiện không thể truy cập được nữa. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng sau đó khẳng định trang web bị “sập” là do lượng truy cập của người dùng bất ngờ tăng đột biến sau khi danh sách được đăng tải.

Trên Twitter của mình, ông Trump viết về "giải thưởng": “Mặc dù có nhiều phương tiện truyền thông bị mua chuộc và không trung thực, vẫn có rất nhiều PV tuyệt vời mà tôi kính trọng, cũng như nhiều “tin tốt” khiến người dân Mỹ phải tự hào”.



Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi ông Trump ngừng công kích báo chí. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Giải thưởng đặc biệt này của ông Trump nhanh chóng bị các nhà phê bình chỉ trích, vì cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang công kích báo chí. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Jeff Flake cũng kêu gọi ông Trump “ngừng tấn công báo chí”.

Ông McCain cho rằng “trong khi các quan chức chính quyền thường lên án hành động bạo lực chống lại các PV ở nước ngoài thì ông Trump lại tiếp tục các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào sự chính trực của các nhà báo Mỹ và các hãng tin”.