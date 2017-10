Sex, quyền lực và ‘luật im lặng’ của Hollywood

Trẻ em cũng đang bị đe dọa? Không những các diễn viên nữ mà ngay cả lớp diễn viên nhí của Hollywood cũng được cho là đang bị quấy rối tình dục bởi những ông trùm đạo diễn có tiếng. Corey Feldman, ngôi sao nhí thành danh qua các phim Stand by Me và The Goonies, cho biết “lạm dụng tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối hàng đầu tại Hollywood”. Ông đã xuất bản một cuốn hồi ký vào năm 2013 nói về nạn lạm dụng tình dục mà ông và cố diễn viên Corey Haim từng là nạn nhân dưới bàn tay của những người đầy quyền lực trong ngành công nghiệp điện ảnh. “Haim đã bị lạm dụng trực tiếp hơn tôi. Với tôi thì sự quấy rối này chỉ ở mức gạ gẫm nhưng với Haim, cậu ấy đã thật sự bị cưỡng bức. Việc này xảy ra khi cậu ấy chỉ 11 tuổi”. Nam diễn viên Stand by Me cho biết khi sự việc bị phanh phui, mọi người đều trách móc ông là tại sao không dám đứng lên tố cáo hành vi đồi bại đó. Feldman khẳng định ông là người đầu tiên muốn đứng lên, tuy nhiên nếu ông ra mặt tố cáo bất kỳ ai vào thời điểm đó, chính ông mới sẽ là người bị pháp luật buộc tội, bởi vì thế lực của những nhân vật tầm cỡ này có thể dễ dàng dùng để che đậy sự thật. Đạo diễn nổi tiếng Bryan Singer của series phim X-Men hồi năm 2014 cũng từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tuy vụ kiện này sau đó bị bãi bỏ nhưng nó vẫn luôn được xem là vết nhơ đối với sự nghiệp của vị đạo diễn nổi tiếng này.