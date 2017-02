Sự nghiệp lẫy lừng của cố đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc

Ông Trump gửi lời chia buồn Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, nước Nga và thế giới. Trong lời chia buồn mà Tổng thống Mỹ Donald bày tỏ trước cái chết của đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin, ông Trump nói rằng nhà ngoại giao này đã đóng vai trò thiết yếu trong quá trình cùng Mỹ giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu.

“Tổng thống Donald J.Trump rất đau buồn khi hay tin đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin qua đời”, tuyên bố phát đi từ Nhà Trắng gày 21-2 viết. Trong tuyên bố, ông Churkin được gọi là “nhà ngoại giao kiệt xuất”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh mặc dù ông Churkin có cách tiếp cận rất khác trong nhiều vấn đề, song vị quan chức Nga này đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc giải quyết thách thức an ninh toàn cầu. Trong khi đó, đại sứ Argentina tại LHQ Garcia Moritan nói rằng sự chuyên nghiệp của ông Vitaky Churkin đã giúp tháo giỡ được nhiều bất đồng trong Hội đồng Bảo an LHQ.