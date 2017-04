Tờ báo có cỏn vẹn 10 nhân sự bất giờ đoạt Pulitzer

Danh sách giải thưởng Pulitzer 2017: Giải Phục vụ cộng đồng: Tờ New York Daily News và tờ ProPublica cùng nhận giải cho loạt bài điều tra chung về tình trạng cảnh sát New York lạm dụng luật cưỡng chế, buộc những người dân da màu nghèo khổ phải rời bỏ nhà cửa. Giải Tin nóng: Tờ East Bay Times với thông tin về vụ cháy ở Oakland, California. Giải Tin tức Quốc gia: Tờ Washington Post với loạt bài về các hoạt động từ thiện của ông Donald Trump khi còn là ứng cử viên tổng thống của phóng viên David Fahrenthold. Giải Ảnh phóng sự: Nhiếp ảnh gia E. Jason Wambsgans của tờ Chicago Tribune, với bức ảnh chụp một cậu bé 10 tuổi sống sót sau một vụ nổ súng. Giải Thông tin quốc tế đối nội: Tờ New York Times với loạt bài viết về những nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin nhằm lan rộng ảnh hưởng của Nga ở nước ngoài. Giải Phóng sự: Tờ New York Times với bài viết về một cựu binh trẻ của cuộc chiến tranh Afghanistan bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh (PTSD) của tác giả C.J. Chivers. Giải Ảnh thời sự: Tờ New York Times với chùm ảnh về tình trạng bạo lực ở Philippines của tác giả Daniel Berehulak. Giải Bình luận: Tờ Wall Street Jounal với bình luận gọi cuộc bầu cử là “cuộc tranh cử chia rẽ nhất nước Mỹ”. Giải Bài viết Xã luận: Tờ Storm Lake Times với loạt bài viết về ô nhiễm môi trường ở khu vực Storm Lake, bang Iowa