Trump gọi tranh cử tổng thống là đòn trả thù cuối cùng

(Tiếp theo phần 1: Bữa tiệc đắng của ông Trump và mối 'thù' với Obama)

Sáng hôm sau, trên các báo tràn ngập cái tít “ông Trump bị làm bẽ mặt” tại bữa tiệc đêm qua bởi Tổng thống Obama và danh hài Seth Meyers. Tỉ phú Trump khi đó nói với ABC News rằng ông không nghĩ Tổng thống Obama sẽ hành xử như vậy với ông.

Tỉ phú nói rằng ông bối rối với các tít báo đó bởi đó không phải là cảm nhận của ông trong bữa tiệc. "Tôi không biết rằng tôi sẽ trở thành trung tâm bàn luận nhưng tôi đoán khi bạn đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc bỏ phiếu, điều đó thường xảy ra" - ông nói.

Còn về phía danh hài Meyers, ông nói dù các bình luận của diễn viên hài này thu hút được nhiều tràng cười của đám đông nhưng "Thẳng thắn mà nói, tôi thấy Seth Meyers nói không hay, anh ta nói không trôi chảy". Ông Trump thậm chí còn gọi danh hài là “kẻ nói lắp”.



Tổng thống Barack Obama phát biểu với những lời chế giễu Donald Trump tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30-4-2011. Ảnh: Getty Images



“Donald Trump cảm thấy bị làm bẽ mặt, xấu hổ. Đó là lý do tại sao ông ấy thường cố gắng làm lẽ mặt và làm người khác xấu hổ” - Michael D’Antonio, tác giả cuốn sách “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success".

Daily Mail cho hay nhà báo Michael Isikoff dẫn lời người bạn thân thiết của tỉ phú Trump - nhà chính trị Roger Stone cho biết những lời trêu chọc ông Trump của Tổng thống Obama tại đêm tiệc của Hiệp hội Phóng viên tại Nhà Trắng cách đây năm năm là động lực để doanh nhân Trump bước vào cuộc đua cho chiếc ghế tổng thống Mỹ.

“Tôi nghĩ ông ấy quyết định tranh cử tổng thống từ cái đêm hôm ấy. Tôi nghĩ đó là một thứ động lực” - nhà báo Stone nhận định về những suy nghĩ của ông Trump.

Lúc đó, trong khi Trump vẫn không lên tiếng xác nhận về tin đồn đang lan xa rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhưng trong một sự kiện tại Las Vegas ông ấy đã thông báo với người ủng hộ bằng câu nói: “Tôi nghĩ tôi sẽ làm mọi người hài lòng về vấn đề này”.

Không thể cho qua việc này, năm năm sau, Trump đã trở lại để giành lấy cơ hội bước vào Nhà Trắng và chính xác đó là “đòn trả thù cuối cùng”, theo Yahoo News.