Vợ ông Trump đâu rồi?

Theo AFP ngày 15-9, ở giai đoạn tranh cử tổng thống Mỹ sục sôi như hiện nay, lẽ ra ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump phải theo sát chồng, toét miệng cười đến kiệt sức. Tuy nhiên, bà Melania Trump thì không, bỏ mặc chồng mình “một thân một ngựa” trên chặng đường đua vào Nhà Trắng.

Lần xuất hiện “hoàng tráng nhất” gần đây của cựu siêu mẫu 46 tuổi là trong đại hội đảng Cộng hòa hồi tháng 7 vừa qua ở Cleveland. Tại đại hội, bà Trump đã đọc bài diễn văn quan trọng để cố làm “mềm hóa” hình ảnh ông chồng đầy tranh cãi của mình.



Lần xuất hiện hoành tráng nhất gần đây của vợ ông Trump - Melania Trump. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, lần phát biểu quan trọng nhất của cựu siêu mẫu gốc Slovenia phải kết thúc trong điều tiếng. Bài phát biểu nhanh chóng bị phát hiện “giống nhau đến kỳ lạ” với bài phát biểu trước đó của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.



Sau bài phát biểu bị tố đạo văn kia, bà Melania gần như cũng “lặn” luôn từ đó. Người ta chỉ thấy bà xuất hiện âm thầm bên chồng trong phút chốc khi tỉ phú New York có bài phát biểu về an ninh quốc gia ở New York hồi tuần trước. Ngoài ra, bà cũng “lộ mặt” cùng chồng khi đến viếng một đám tang.

Còn trước khi đại hội đảng Cộng hòa diễn ra, bà Melania Trump đã có nhiều bài phỏng vấn bênh vực chồng, phản bác lại các lời chỉ trích cho rằng ông là người phân biệt chủng tộc, coi thường phụ nữ, thiếu kiến thức cả về quốc nội lẫn ngoại giao.

Đêm trước ngày diễn ra lễ tưởng niệm ngày 11-9, bà Melania cho hay bà hiện đang dành nhiều thời gian cho gia đình.

Hồi đầu tháng 8, cái tên Melania Trump lại được dịp nóng lên khi các bức ảnh khỏa thân thời xửa thời xưa của bà xuất hiện trên báo New York Post.

Đến đầu tháng 9, cựu siêu mẫu đã kiện ra tòa báo Daily Mail và trang blog Tarpley vì đăng tin nói rằng bà từng làm gái bao hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Bà đã đòi bồi thường đến 150 triệu USD vụ này.