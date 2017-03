"1% tinh túy" của Mỹ sống ở đâu?

Những người giàu có nhất nước Mỹ luôn nằm trong tầm ngắm của công chúng vì hàng loạt lý do, từ sự bất bình với lối sống xa hoa của họ trong thời suy thoái tới những khoản thưởng kếch xù trong khủng hoảng tài chính. Phong trào Chiếm phố Wall có lẽ là đỉnh điểm dễ thấy nhất của những mối quan tâm này, đại khái là biểu tình chống sự phân chia giữa phần đông dân số Mỹ với những người siêu giàu - nhóm mà người biểu tình gọi là "1%".

Có một câu hỏi nảy sinh: 1% đó là những ai, họ từ đâu tới? Trên thực tế, thành phần của nhóm này rất đa dạng, từ doanh nhân, bác sĩ, luật sư và các chuyên gia tài chính tới các ngôi sao, nông dân và thậm chí là viên chức chính phủ. Song, những người giàu có đó sống ở đâu?

Hãng Wealth-X chuyên thu thập tin mật về sự giàu sang toàn cầu đã có câu trả lời. Hãng này tập hợp dữ liệu về những cá nhân siêu giàu, gồm giá trị tài sản sau thuế, về nơi sinh sống của họ và đưa ra những câu trả lời mà nhiều người muốn biết. Theo định nghĩa của Wealth-X, những người siêu giàu là người có ít nhất 30 triệu USD về mặt tài sản, cổ phiếu trong các công ty, bất động sản, tiền mặt, các bộ sưu tập nghệ thuật, máy bay riêng và nhiều tài sản có thể đầu tư khác.

Theo Wealth-X, Mỹ hiện có 57.860 cá nhân siêu giàu như vậy và khi so sánh con số này với hơn 114 triệu hộ gia đình ở Mỹ hiện nay, nhóm này chỉ đại diện cho xấp xỉ 0,05% dân số. Dù đây chỉ là một phần của nhóm 1% tinh túy thì đó là một trong những ước tính sát nhất về nhóm siêu giàu đó ở Mỹ.

David Friedman, người đồng sáng lập Wealth-X, "sự tập trung của các cá nhân siêu giàu chắc chắn là dấu hiệu chỉ ra tình trạng kinh tế chung của khu vực đó". Dưới đây là những thành phố mà có nhiều người siêu giàu sống nhất ở Mỹ.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, là nơi tập trung nhiều người siêu giàu nhất nước Mỹ. Với 13% số người siêu giàu tập trung ở New York, có thể thấy thành phố này là điểm thu hút với những người cực giàu. New York hiện là nơi sinh sống của 7.270 người siêu giàu.

Là trung tâm tài chính quốc tế, phố Wall ở New York thu hút và tạo ra nhiều cá nhân siêu giàu. New York cũng là thành phố mà chi phí sống ở mức cao nhất nước, Mercer Consulting cho biết. Những nhân vật giàu có nhất Mỹ hiện sống ở New York có ông trùm phố Wall Carl Icahn, thị trưởng Michael Bloomberg, nhân vật quyền lực trên thị trường bất động sản Donald Trump và các thành viên gia tộc Tisch, đồng sở hữu Giants New York.

Có 4.350 người siêu giàu sống ở Los Angeles. Dù Los Angeles nổi tiếng nhất với ngành công nghiệp giải trí song đây cũng là trung tâm vận chuyển đường biển và là nơi đóng đô của các công ty như Occidental Petroleum, Reliance Steel và Health Net, và nhiều công ty nhỏ hơn. Các tỷ phú hiện sống Los Angeles gồm có trùm truyền thông David Geffen và Sumner Redstone, doanh nhân Kirk Kerkorian và nhà làm phim Steven Spielberg.

San Francisco có lịch sử là thành phố mà mọi người có thể làm giàu nhanh. Cuộc đua tìm vàng đã biến San Francisco thành trung tâm tài chính ở phía tây nước Mỹ những năm 1800. Trong khi đó, thung lũng Silicon gần đó cũng sản sinh ra những công ty hàng đầu và nhiều tỷ phú mới trong thế kỷ 21. Tại San Francisco hiện có 4.230 cá nhân siêu giàu, trong số này có chủ Facebook là Mark Zuckerberg.

