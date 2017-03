200 cốc in hình Obama bị lỗi chính tả

Những chiếc cốc trên được Thư ký Văn phòng Quốc hội Australia Alan Thompson đặt làm cách đây khoảng 10 ngày theo đề xuất của các nhân viên văn phòng này.

Trên mỗi chiếc cốc có hình ảnh khuôn mặt và tên của Tổng thống Obama, nhưng lại in nhầm tên thánh của ông là "Barrack" thay vì "Barack."

Chiếc cốc với tên Tổng thống Barack Obama bị sai lỗi chính tả. Ảnh: Đoàn Hùng/Vietnam+

Phát biểu với tờ The Australian Online, ông Thompson cho biết những chiếc cốc trên được làm tại Trung Quốc hoặc Việt Nam, nhưng việc in hình ảnh lên cốc do một công ty của Australia đặt tại bang Queensland đảm nhiệm.

Tuy nhiên, ông Thompson đã nhận trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trên và nhận định có thể văn phòng quốc hội đã sơ suất.

Được biết, chi phí để làm ra mỗi chiếc cốc là 5 AUD và chúng được bày bán tại cửa hàng bán đồ lưu niệm của tòa nhà quốc hội Australia ở thủ đô Canberra với giá 10 AUD.

Ngày 7/6, một nhân viên của cửa hàng đã phát hiện ra sai sót trên, nhưng có hai chiếc cốc đã được bán ra vào sáng cùng ngày. Ngay lập tức, những chiếc cốc còn lại đã bị hủy bỏ vào chiều hôm đó.

Tuy nhiên, hiện không thể xác định được nhân viên làm việc trong tòa nhà quốc hội Australia hay các du khách đã mua hai chiếc cốc này.

Hôm 4/6, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố hoãn chuyến thăm Australia và Indonesia, mà dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới, do phải tập trung xử lý sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico.

Đây là lần thứ hai "xứ sở chuột túi" đón hụt ông Obama sau khi ông hoãn thăm nước này vào tháng Ba vừa qua do phải nỗ lực vận động để Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cải cách y tế, được đánh giá là có ý nghĩa then chốt đối với đảng Dân chủ.

Theo Đoàn Hùng (Vietnam+)