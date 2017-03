6 hậu quả rõ nhất của biến đổi khí hậu

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 0,74 độ C trong vòng 100 năm qua. Phân tích vai trò của biến đổi khí hậu trong từng sự kiện thời tiết là việc khó, song trên thực tế giới khoa học đã thấy rõ một số hậu quả, Livescience cho biết.



Hoa nở sớm hơn, nhiều loài thực vật biến mất



Một nghiên cứu về thực vật xung quanh thành phố Concord, bang Massachusette, Mỹ cho thấy, so với những thập kỷ cuối của thế kỷ 19, thời điểm nở hoa của 43 loài cây phổ biến nhất trong khu vực này đến sớm hơn trung bình 10 ngày. Nhiều loài thực vật khác, bao gồm 15 loài phong lan, đã biến mất.







Thời điểm nở của nhiều loài hoa đã thay đổi do trái đất ấm hơn. Ảnh: wallcoo.net.

Hoạt động quân sự tăng rõ rệt ở Bắc Cực

Mùa sinh sản của động vật thay đổi



Cuộc sống của gấu trắng khó khăn hơn



Hoạt động kiếm mồi của gấu trắng tại Bắc Cực trở nên khó khăn hơn vì băng tan. Ảnh: treknature.com.

Động vật di chuyển lên cao hơn

Khi băng ở Bắc Cực tan, cả thế giới đều quan tâm tới những nguồn tài nguyên bên dưới băng. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính Bắc Cực sở hữu 30% lượng khí đốt và 13% trữ lượng dầu mỏ chưa được phát hiện trên thế giới. Do đó, hoạt động quân sự tại Bắc Cực có xu hướng tăng. Mỹ, Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Ireland, Thụy Điển và Canada – những nước có một phần lãnh thổ nằm trong Bắc Băng Dương – đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán về an ninh tại Bắc Cực và các vấn đề biên giới. Nhiều nước, bao gồm Mỹ, đang đưa binh sĩ tới cực bắc của trái đất để chuẩn bị cho hoạt động tuần tra biên giới và phòng ngừa thảm họa khi sự hiện diện của con người tại Bắc Cực ngày càng nhiều hơn.Do nhiệt độ tăng, mùa sinh sản của chim cánh cụt đang thay đổi. Một nghiên cứu, vừa được công bố vào tháng 3, chứng minh rằng chim cánh cụt Gentoo đã thích nghi rất nhanh với thời tiết ấm hơn, vì hoạt động sinh sản của chúng không phụ thuộc vào băng trên mặt biển như những loài chim cánh cụt khác.Chim cánh cụt không phải là những động vật đầu tiên thích nghi với biến đổi khí hậu. Nhiều trung tâm bảo vệ động vật tại Mỹ cho biết, họ số lượng mèo bị bỏ rơi tăng lên do mùa sinh sản của mèo kéo dài hơn.Một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy gấu trắng con phải bơi qua chặng đường dài hơn để tìm những tảng băng ổn định. Tốc độ tan băng nhanh ở Bắc Cực buộc nhiều con gấu trắng bơi liên tục trong hơn 12 ngày để kiếm mồi. Tỷ lệ tử vong của những gấu con tăng tới 45% nếu chúng phải bơi hơn 48 km, trong khi tỷ lệ đó chỉ là 18% nếu chúng bơi qua khoảng cách ngắn hơn.Nhiều loài động vật di chuyển tới vị trí cao hơn để thích nghi với sự tăng lên của nhiệt độ. Chẳng hạn, lượng tuyết trên các đỉnh núi giảm vào mùa đông cho phép những con nai sừng tấm ở phía bắc bang Arizona, Mỹ kiếm thức ăn ở những sườn núi cao hơn trong suốt mùa đông. Nai sừng tấm ăn nhiều loại cây quan trọng đối với chim – như thích, dương lá rung – khiến số lượng chim giảm.Tốc độ di chuyển của động vật tăngCác loài động vật đang dịch chuyển khỏi sinh cảnh của chúng với tốc độ lớn chưa từng có: trung bình 17,6 km về phía hai cực của trái đất mỗi năm. Tốc độ dịch chuyển đạt mức lớn nhất ở những khu vực mà nhiệt độ tăng nhiều nhất. Chẳng hạn, loài chim chích Cetti đã di chuyển hơn 150 km về hướng bắc trong hai thập kỷ qua.