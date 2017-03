6 phút đến “Ngày tận thế”

Những nỗ lực đáng ghi nhận

10 giờ (15 giờ GMT) ngày 14-1-2010, 19 nhà khoa học từng giành giải Nobel thuộc Bản tin khoa học nguyên tử (BAS) do Giáo sư Stephen Hawking đứng đầu đã tập trung ở Viện Khoa học xây dựng New York, Mỹ, di chuyển chiếc kim đồng hồ ngày tận thế về khoảng cách 6 phút so với nửa đêm.

Các nhà khoa học thuộc BAS dự buổi dịch chuyển kim đồng hồ

Trong thời khắc dịch chuyển chiếc kim đồng hồ, nhà vật lý học Lawrence Krauss, đồng Chủ tịch BAS đã nhấn mạnh: “Với việc điều chỉnh chiếc đồng hồ lùi về thời điểm trước nửa đêm thêm một phút nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh tới bao nhiêu việc cần phải được hoàn thành trong khi chúng ta đang nhận ra những dấu hiệu của sự hợp tác giữa các nước về an ninh hạt nhân và sự ổn định khí hậu.

Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện lời hứa của mình về một thế giới không vũ khí hạt nhân và hành động ngay từ bây giờ để làm chậm lại sự biến đổi khí hậu”. Bởi, việc điều chỉnh kim đồng hồ cho thấy nhân loại đã nới khoảng cách với thảm họa hạt nhân hay biến đổi môi trường thêm một chút, song những nguy cơ đó không phải không còn nguy hiểm.

Trong thời khắc đem lại những hy vọng ấy, người ta cũng nhắc tới tâm nguyện của Giáo sư Stephen Hawking, nhà vật lý thiên văn hàng đầu thế giới: “Là những nhà khoa học, chúng ta hiểu sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và hậu quả từ sự tàn phá của nó, cũng như biết rằng hành động của con người và sự phát triển khoa học công nghệ có thể tác động đến khí hậu, khiến cuộc sống trên Trái đất đổi thay vĩnh viễn. Là những công dân của Trái đất, chúng ta có nghĩa vụ cảnh báo cộng đồng về những rủi ro không cần thiết đến với chúng ta mỗi ngày, và đoán trước được hiểm họa nếu chính phủ các nước và cộng đồng thế giới không làm gì để ngăn chặn vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu”.

Đồng hồ ngày tận thế

Đồng hồ ngày tận thế (Doomsday Clock) là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ Bản tin khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) thuộc Đại học Chicago lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu.

Theo đó, hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm bấy nhiêu. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, đồng hồ ngày tận thế đang được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa loài người như vũ khí thay đổi thời tiết hay vũ khí công nghệ nano.

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên trên tờ Bản tin khoa học nguyên tử năm 1947, Đồng hồ ngày tận thế luôn có mặt trong các số báo của Bulletin với số phút gần với thời điểm ngày tận thế được thay đổi cho phù hợp với tình hình thế giới. Từ đó tới nay, đồng hồ ngày tận thế đã thay đổi 19 lần.

Thời điểm kim đồng hồ ở gần ngày tận thế nhất là năm 1953 (2 phút), khi Mỹ và Liên Xô thử vũ khí nhiệt hạch, còn thời điểm xa ngày tận thế nhất (17 phút) là năm 1991 khi hai nước trên ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.

Năm 2002, Mỹ bác bỏ một loạt hiệp ước cắt giảm quân sự và tuyên bố định rút khỏi Hiệp ước ABM, cộng với mối lo sợ về chủ nghĩa khủng bố khiến kim đồng hồ nhích thêm 2 phút so với năm 1998, và từ ngày 17-1-2007, đồng hồ ngày tận thế tiếp tục nhích thêm 2 phút, chỉ còn kém 5 phút là đến nửa đêm.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ)