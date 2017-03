7 tuổi xách súng đến trường

Cảnh sát cho biết một bé trai 7 tuổi đã mang theo khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn trong ba lô đến trường Wave Preparatory Academy hôm 17-1 nhưng may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Ngay khi biết tin, trường học đã bị phong tỏa trong lúc cảnh sát kiểm tra để bảo đảm không có mối đe dọa nào. Nhà chức trách chưa xác định được làm thế nào khẩu súng và đạn lại nằm trong ba lô của em. Người phát ngôn sở cảnh sát New York Paul J. Browne cho biết: “Chúng tôi vẫn đang điều tra xem liệu có phải em nhỏ đã tự bỏ súng đạn và ba lô hay một người anh trai của em giấu chúng ở đó”. Cậu bé này có hai người anh 21 và 27 tuổi.

Khẩu súng cậu bé mang đến trường. Ảnh: The New York Times

Cảnh sát xuất hiện tại trường Wave Preparatory Academy sau khi nhận được tin học sinh 7 tuổi mang súng đến trường. Ảnh: NBC 4 New York





Cậu bé này đến trường lúc 7 giờ 30 phút (giờ địa phương). Khoảng 2 giờ sau, người mẹ chạy ngay đến trường sau khi biết có súng đạn trong ba lô của con. Ban đầu bà có ý giấu nhà trường khi nói cần đón con đi khám răng. Tuy nhiên, khi biết được con mình đã đưa khẩu súng cho bạn cùng lớp thì bà báo ngay cho hiệu trưởng.



Một số nguồn tin cho biết khẩu súng không nạp đạn khi được tìm thấy. Ông Browne cho biết hiện chưa rõ làm thế nào bà mẹ biết có súng đạn trong ba lô của con mình và liệu bà mẹ có phải đối mặt với những cáo buộc nào hay không. Cảnh sát đang thẩm vấn bà mẹ và người anh trai 27 tuổi của cậu bé.



Vụ việc trên diễn ra không lâu sau khi xảy ra vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, buộc chính quyền của

Tổng thống Barack Obama thúc đẩy các biện pháp nhằm siết chặt việc quản lý súng. Những biện pháp này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA).

Tổ chức này thậm chí đã cho đăng video quảng cáo chỉ trích ông Obama là “đạo đức giả”. Theo NRA, ông Obama không ủng hộ lời kêu gọi trang bị nhân viên an ninh vũ trang tại các trường học nhưng lại cho hai cô con gái đi học dưới sự bảo vệ của nhân viên mật vụ có vũ trang.



Dù vậy, ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey và là một người Đảng Cộng hòa, đã chỉ trích NRA vì hành động lôi kéo 2 con gái của ông Obama vào cuộc tranh luận về kiểm soát súng. Theo ông Christie, con cái của những nhân vật nổi tiếng phải được đặt bên ngoài các vụ tấn công chính trị.

Theo P.Võ (NLĐO / The New York Times, NBC 4 New York)