9 nghề đang sa sút ở Mỹ

Dựa trên số liệu của Bộ Lao động Mỹ, hãng tin CNBC đã liệt kê danh sách 9 nghề nghiệp ở nước này được dự báo sẽ có sự sa sút mạnh trong số lượng việc làm dành cho đối tượng có bằng cử nhân.



1. Phóng viên và nhân viên báo chí





2. Chuyên viên cấp đơn bảo hiểm

3. Lập trình viên máy tính

4. Thẩm phán

5. Kỹ sư hóa chất

6. Quản lý quảng cáo, khuyến mãi

7. Giám đốc điều hành (CEO)

8. Biên tập viên

9. Giám đốc điều hành hoạt động

Theo VnEconomy



Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 61.600Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -8%Mức lương bình quân hàng năm: 34.850 USDSự hợp nhất của nhiều đầu báo và việc các báo sử dụng nội dung lẫn nhau là lý do khiến số lượng việc làm trong ngành báo ở Mỹ có chiều hướng thu hẹp. Suy thoái kinh tế khiến ngành báo Mỹ khốn đốn do doanh thu quảng cáo giảm sút. Tuy nhiên, công nghệ phát triển lại là một điểm sáng, vì có thể tạo ra việc làm mới trong ngành này ở các mảng báo mạng hoặc cung cấp thông tin trên điện thoại di động.Cuộc cạnh tranh nghề nghiệp được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt tại các tờ báo, tạp chí, kênh truyền hình… lớn, có độ phủ sóng toàn quốc. Những phóng viên có khả năng viết tốt về các vấn đề khoa học, kỹ thuật nhiều khả năng sẽ có ưu thế hơn.Đối với những phóng viên trẻ mới vào nghề, khả năng tìm được cơ hội làm công tác viên là cao hơn tìm được một công việc toàn thời gian. Bên cạnh đó, các ứng viên xin việc sẽ được đánh giá tốt hơn nếu có thêm bằng cấp về các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế… thay vì chỉ có bằng báo chí.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 103.000Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -4%Mức lương bình quân hàng năm: 56.790 USDChuyên viên cấp đơn bảo hiểm (insurance underwriters) làm công việc quyết định có cấp đơn bảo hiểm cho một đối tượng khách hàng nào đó hay không, và theo những điều kiện nào. Với sự phát triển của công nghệ, việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ ngày càng gia tăng, làm tăng năng suất lao động, theo đó làm giảm số lượng chuyên viên cấp đơn bảo hiểm cần thiết.Tuy nhiên, sự xuất hiện của những loại hình bảo hiểm mới có thể đem tới cơ hội việc làm cho các chuyên viên cấp đơn bảo hiểm. Cơ hội lớn hơn sẽ dành cho những người có kỹ năng công nghệ thông tin tốt và có kiến thức nền về tài chính.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 426.700Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -3%Mức lương bình quân hàng năm: 69.620 USDTrong khi kỹ sư phần mềm được dự báo là nghề nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong 10 năm tới, với số lập trình viên phần mềm tăng thêm 32%, thì nhu cầu đối với các lập trình viên máy tính - những người chuyên viết hướng dẫn sử dụng phần mềm cho máy tính - lại được dự báo sẽ giảm.Một lý do cho sự sa sút này xuất phát từ thực tế là khối lượng công việc thuê ngoài trong lĩnh vực lập trình máy tính ngày càng tăng. Công việc này có thể được chuyển tới những quốc gia có thế mạnh về dịch vụ thuê ngoài như Ấn Độ. Để có cơ hội việc làm tốt ở Mỹ, các lập trình viên máy tính cần biết nhiều ngôn ngữ và công cụ lập trình, nắm bắt những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này, cũng như theo học các khóa đào tạo để lấy bằng và chứng chỉ.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 26.900Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -3%Mức lương bình quân hàng năm: 110.220 USDTừ chính phủ liên bang tới chính quyền các tiểu bang, thành phố và thị trấn ở Mỹ cùng thắt chặt chi tiêu, và các thẩm phán nằm trong số những đối tượng bị mất việc làm. Ngoài ra, mức độ cạnh tranh trong nghề thẩm phán cũng rất lớn, vì đây là một nghề được kính trọng và có tỷ lệ mất việc thấp.Tuy nhiên, với số lượng người nhập cư vào Mỹ tăng cao, nhu cầu đối với các thẩm phán để giải quyết các công việc giấy tờ cũng tăng. Mặt khác, dân số Mỹ lão hóa cũng tạo thêm nhiều công việc pháp lý liên quan tới người già cho các thẩm phán. Nếu không tìm được việc trong khu vực công, các thẩm phán có thể tìm việc trong khu vực tư nhân, nơi trả mức lương cao hơn.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 31.700Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -2%Mức lương bình quân hàng năm: 84.680 USDNhu cầu đối với các kỹ sư nói chung ở Mỹ được dự báo tăng, nhưng nhu cầu đối với kỹ sư hóa chất làm việc trong các lĩnh vực như sản xuất xăng, cao su tổng hợp, nhựa và xi măng, được dự báo sẽ giảm sút trong thập kỷ tới. Những ngành được dự báo có nhu cầu kỹ sư tăng mạnh nhất tại Mỹ trong 10 năm tới bao gồm y sinh, xây dựng, môi trường, dầu khí.Lý do khiến nhu cầu kỹ sư ở một số ngành, trong đó có ngành hóa chất giảm, là do chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Ngoài ra, các công ty Mỹ cũng có xu hướng thuê kỹ sư làm bán thời gian hoặc sử dụng dịch vụ thuê ngoài ở nước khác.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 44.600Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -2%Mức lương bình quân hàng năm: 80.220 USDSố lượng công việc nói chung trong ngành quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và quan hệ công chúng (PR) tại Mỹ được dự báo tăng 13% trong 10 năm tới. Tuy nhiên, số công việc quản lý quảng cáo - những người chuyên quản lý các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi của doanh nghiệp - được dự báo giảm 2%.Sự giảm sút này bắt nguồn chủ yếu từ nguyên nhân nền kinh tế đi xuống. Thêm vào đó, với những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực truyền thông và Internet buộc các nhà quản lý quảng cáo phải năng động và có mức độ sáng tạo cao nếu không muốn bị đào thải.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 400.400Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: -1%Mức lương bình quân hàng năm: 158.560 USDCEO là một trong những công việc có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất ở Mỹ. Ngoài ra, nếu CEO điều hành kém, khiến công ty thua lỗ, giải thể, hoặc phải sáp nhập với công ty khác thì khả năng mất việc là 100%.Triển vọng cho những người theo nghề CEO tại Mỹ hiện được cho là sáng nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang lên như diều gặp gió, tệ nhất trong lĩnh vực sản xuất. Các kỹ năng hàng đầu đòi hỏi phải có ở CEO là kiểm soát chi phí, thích nghi tốt với thay đổi công nghệ và các xu hướng mới, chống chọi tốt với các tình huống khó khăn… Ngoài ra, các ứng viên biết nhiều ngôn ngữ và am hiểu kinh tế toàn cầu cũng được đánh giá cao hơn.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 129.600Mức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: 0%Mức lương bình quân hàng năm: 49.990 USDCông việc biên tập khá hấp dẫn nên mức độ cạnh tranh trong nghề này luôn cao. Sự đi xuống của ngành báo in Mỹ, trong đó nhiều báo giải thể, sa thải nhân viên hoặc sáp nhập với báo khác, các khiến mức độ cạnh tranh nghề nghiệp gia tăng.Với sự phát triển của lĩnh vực Internet và các mạng xã hội, cơ hội lớn nhất dành cho các biên tập viên có kinh nghiệm làm việc trên web và truyền thông đa phương tiện. Không chỉ các tờ báo và hãng tin, các công ty và các tổ chức phi lợi nhuận cũng luôn tìm kiếm các biên tập có kỹ năng tốt. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay là các tờ báo và công ty ngày càng sử dụng nhiều cộng tác viên hoặc biên tập viên làm theo hợp đồng, thay vì làm toàn thời gian.Số việc làm hiện tại ở Mỹ: 1,7 triệuMức thay đổi được dự báo trong thập kỷ tới: 0%Mức lương bình quân hàng năm: 91.570 USDGiám đốc điều hành hoạt động (general and operation manager) làm mọi công việc từ xây dựng chính sách để quản lý nhân sự, mua hàng tới các công việc hành chính. Nhiều nhiệm vụ của giám đốc điều hành hoạt động có thể trùng với nhiệm vụ của CEO.Cũng giống như nghề CEO, nghề giám đốc điều hành hoạt động sẽ đối mặt với nhu cầu yếu trong thập kỷ tới tại Mỹ do trào lưu sáp nhập và giảm quy mô doanh nghiệp, giữa lúc mức độ cạnh tranh của thị trường việc làm tăng cao.