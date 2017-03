Ai là người giàu nhất "lục địa đen"?

Tỷ phú Aliko Dangote tại diễn đàn kinh tế thế giới. (Ảnh: wikipedia)

Forbes quyết định đưa ra danh sách này như "một chứng cứ rõ ràng về tầm quan trọng của "lục địa đen" trong sự phát triển toàn cầu." "Tài sản được tạo ra ở khắp nơi từ Nam Phi cho tới Morocco và Ai Cập"- Forbes nhận định.

Được biết, số tài sản 10,1 tỷ USD mà tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote (sinh năm 1957) có được là nhờ hoạt động kinh doanh của tập đoàn Dangote và công ty xây dựng Dangote-Cement với 3.468 nhân viên.

Từ mô hình là công ty thương mại nhỏ được thành lập vào năm 1977, Dangote Group giờ đây đã trở thành một tập đoàn công nghiệp lớn nhất Nigeria, bao gồm Nhà máy chế biến đường Dangote và Nhà máy sản xuất xi măng lớn nhất châu Phi Obajana Cement, Dangote Flour...

Ngoài ra, tỷ phú 57 tuổi này còn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất khác như đường, dầu khí, vận tải, ngân hàng, bất động sản, dệt may, xuất nhập khẩu...

Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Aliko Dangote đã nhận được giải thưởng cao quý thứ hai tại Nigeria,-CNON (Grand Commander of the Niger) do Tổng thống Goodluck Jonathan trao tặng.

Đứng sau Dangote là Nicky Oppenheimer, cựu thành viên của "đế chế" kim cương tại Nam Phi. Tháng 11 vừa qua, Oppenheimer đã bán số cổ phần còn lại của gia đình để chuyển sang Anglo, Mỹ sinh sống.

Theo danh sách này, Ai Cập là nước có nhiều tỷ phú nhất tại châu Phi, bảy người trong số họ đều là con cháu dòng họ Sawiris và Mansours. Ngoài ra, các tỷ phú tới từ Kenya và Zimbabwe cũng có tên trong danh sách.

"Điều đáng tiếc là trong số 40 tỷ phú, không có sự xuất hiện của nữ giới"-Forbes bình luận.

Theo Sầm Hoa (VNN / CNN)