Ăn chocolate buổi sáng giúp giảm cân

Một nhóm nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tel Aviv (Israel) cho biết, buổi sáng là lúc hoạt động trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tích cực nhất. Vì thế việc ăn sáng là rất quan trọng để cung cấp nguồn năng lượng cho cả ngày làm việc. Bên cạnh đó bữa ăn này còn có vai trò rất lớn trong việc điều tiết lượng ghrelin - một loại hormone kích thích cảm giác thèm ăn.



Giáo sư Daniela Jakubowicz đứng đầu nhóm nghiên cứu này khuyên, thay vì dùng điểm tâm như bình thường, ta ăn một chiếc bánh chocolate vẫn đảm bảo cung cấp 600 calorie bao gồm protein và đường. Nguồn năng lượng này sẽ giúp duy trì hoạt động cơ thể, song quan trọng là vị ngọt của bánh sẽ giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn nguyên cả ngày, rất có lợi cho những người cần giảm cân.



Trong loạt bài viết đăng trên tạp chí Steroids, các nhà khoa học đã tiến hành cuộc nghiên cứu dài 8 tháng về tác dụng của thành phần thức ăn bữa sáng đối với việc tăng giảm trọng lượng cơ thể con người.



193 người được chẩn đoán béo phì và không bị mắc bệnh đái tháo đường đã được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Họ được chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên và đều ăn kiêng với khẩu phần hàng ngày giống nhau: đàn ông 1.600 calo mỗi ngày, phụ nữ 1.400. Riêng bữa sáng: nhóm 1 sẽ ăn khẩu phần 300 calo chỉ với ít đường; còn nhóm 2 được ăn 600 calo với nhiều protein và đường (bổ sung thêm bánh ngọt và chocolate).



Kết quả sau 4 tháng đầu tiên, tất cả tham dự viên ở hai nhóm đều giảm trung bình gần 15 kg. Tuy nhiên trong thời gian 4 tháng tiếp theo những người ở nhóm 1 đã tăng trở lại trung bình gần 10 kg, trong khi nhóm 2 chỉ tăng gần 7 kg.



Thống kê sau 8 tháng thí nghiệm ghi nhận, những người thuộc nhóm 2 (dùng bữa sáng với 600 calo) đã giảm hơn 18 kg so với nhóm 1.



Nhận xét về sự khác nhau này, giáo sư Daniela Jakubowicz lý giải, trong thời gian đầu cho thấy cả 2 nhóm đều giảm cân khá tốt. Song thách thức lớn nhất của họ là phải duy trì được mức giảm lâu dài.



Mặc dù tất cả mọi người tham gia thí nghiệm đều tiêu thụ một lượng calo như nhau trong ngày, nhưng đối với nhóm 1 do được ăn bữa sáng ăn ít đường nên họ vẫn thấy thèm ăn. Cảm giác "thiếu thốn" khiến họ lén ăn thêm các thực phẩm khác. Còn nhóm thứ 2 do được bổ sung thêm bánh ngọt vào bữa sáng, lượng đường trong bánh giúp họ giảm cảm giác thèm ăn nên giữ được chế độ ăn kiêng đúng quy định. Điều này lý giải tại sao trong thời gian đầu cả hai nhóm đều giảm cân nhưng đến 4 tháng sau trọng lượng của nhóm 1 bắt đầu tăng trở lại.





Theo Thi Trân ( VNE)