Ấn Độ: 3 bộ trưởng mất chức vì xem phim khiêu dâm trong giờ họp

Cảnh bộ trưởng Laxman Savadi và bộ trưởng C. C. Patil xem phim khiêu dâm được chụp từ đoạn ghi hình trên kênh truyền hình địa phương - Ảnh: The News

Đảng Bharatiya Janata cầm quyền tại bang này đã yêu cầu ba ông từ chức sau khi các cư dân tại thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, rầm rộ xuống đường phản đối trước nhà của ba bộ trưởng này.

Theo cáo buộc, bộ trưởng phụ trách các vấn đề hợp tác Laxman Savadi chuyển điện thoại cho bộ trưởng phát triển phụ nữ và trẻ em C. C. Patil để ông này cùng xem bộ phim khiêu dâm. Bộ trưởng thể thao Krishna Palemar cũng bị cáo buộc do là chủ sở hữu chiếc điện thoại này.

Cả ba bộ trưởng phủ nhận cáo buộc trên.

Theo Hoàng Ngọc (Tuổi Trẻ / AP, BBC)