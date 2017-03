Ấn Độ đối phó với vấn nạn thuốc giả

Chẳng chết ai?



Một buổi sáng, tại thành phố Varanasi, phía bắc Ấn Độ, một thanh niên tên Ashish, 28 tuổi, chờ nhận chuyến hàng thuốc giảm đau và thuốc cầm máu sau khi sinh, gửi qua xe lửa.



Ashish cho biết anh ta đặt loại thuốc kiểm soát chảy máu sau khi sinh có chứa bột phấn được ghi với thương hiệu Methergine trong một hộp đóng gói có tên Novartis. Trong khi đó, loại thuốc giảm đau lại không đủ thành phần và mang nhãn hiệu Bidanzen Forte, nằm trong gói hàng GlaxoSmithKline. “Rất có lời", Ashish mô tả về việc kinh doanh thuốc giả ở Varanasi. “Tôi không nghĩ đúng hay sai. Tôi không giết chết ai. Tệ nhất là những loại thuốc này không có tác dụng với bệnh nhân và họ phải vào viện kiểm tra”, Ashish nói.



Ông Suresh Sati, người đứng đầu một cơ quan điều tra tại New Delhi, Ấn Độ, có trong tay hàng loạt hộp thuốc ho sirô, thuốc bổ sung, vitamin và thuốc giảm đau dưới các thương hiệu phổ biến. Ông cho biết: “Chúng giống như thật, nhưng tất cả đều là giả. Một khách hàng bình thường không phát hiện ra. Cách duy nhất để phát hiện là khi ai đó bán một loại thuốc với giá rất rẻ. Loại thuốc đó hầu như luôn luôn giả”.



Có nhiều con số khác nhau về lượng thuốc giả được sản xuất tại Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cho biết khoảng 0,4 % thuốc tại nước này là giả trong khi các loại thuốc không đạt chuẩn khoảng 8%. Nhưng những ước tính độc lập cho rằng thuốc giả và kém chất lượng tại Ấn Độ dao động từ 12-25%. Những loại thuốc này được nhét trong bao bì mang tên các hãng dược lớn như GlaxoSmithKline, Pfizer và Novartis. Với bao bì này, tân dược giả đến với người tiêu dùng Ấn Độ và được bán tại các nước đang phát triển.



Đường dây làm thuốc giả



Các quan chức Ấn Độ cho rằng đường dây tân dược giả đã làm tổn thương hình ảnh của ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ với giá trị xuất khẩu lên đến 8,5 tỉ USD/năm, chủ yếu xuất vào châu Phi và các nước Mỹ Latinh.



Bộ Y tế Ấn Độ năm 2010 đã phát động chương trình trao thưởng trị giá 55.000 USD cho những ai cung cấp thông tin về đường dây tân dược giả. Năm ngoái, Bộ này đã tăng cường điều luật về dược phẩm nhằm hỗ trợ xét xử các tội phạm liên quan. Nghi phạm bị kết tội sản xuất và bán thuốc giả có thể bị kết án chung thân. Số người bị bắt vì sản xuất và bán thuốc đã tăng từ 12 trong năm 2006 lên 147 người vào năm 2009, tổng trị giá thuốc giả bị tịch thu trong quãng thời gian này vào khoảng 6,5 triệu USD.



Nhiều năm qua, các công ty dược đã dùng kỹ thuật ảo ba chiều hoặc dập nổi logo của công ty trên bao bì để bảo vệ thương hiệu, nhưng những thứ này vẫn được làm giả ở Ấn Độ. Công ty MSN Labs đang sử dụng công nghệ do hãng PharmaSecure (Mỹ) phát triển cho phép người tiêu dùng kiểm tra tính xác thực của thuốc bằng cách gửi tin nhắn mã viết trên hộp thuốc. Nhưng theo nhận định của ông Barun Mitra, giám đốc viện phản biện tự do tại New Delhi, nhiều công ty Ấn Độ đang e ngại nếu theo đuổi vụ việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với công chúng và mất niềm tin nơi người tiêu dùng.



Các quan chức Ấn Độ được cảnh báo đặc biệt về sự cố mới đây gây mất uy tín hình ảnh của Ấn Độ đối với thế giới. Trong tháng 6.2010, cơ quan chức năng tại sân bay Abuja của Nigeria bắt một lô hàng thuốc kháng sinh giả với nhãn “Made in India”. Các nhà điều tra Nigeria sau đó cho biết một công ty Trung Quốc vận chuyển các loại thuốc thông qua cảng Frankfurt (Đức). Trong một sự cố tương tự năm 2009, một chuyến thuốc chống sốt rét giả từ Trung Quốc đến Nigeria với dấu hiệu có nguồn gốc từ Ấn Độ. Năm ngoái, Sri Lanka cấm nhập khẩu tân dược của bốn công ty Ấn Độ sau khi các quan chức phát hiện thuốc không đạt chuẩn trong lô hàng.





Theo Kim Dung (SGTT/ Washington Post)