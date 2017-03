Ấn Độ lo Obama bị dừa rơi trúng đầu

Một cây dừa trĩu quả tại Ấn Độ. Ảnh: BBC

Trước thềm chuyến thăm Mumbai của ông Obama sẽ diễn ra vào ngày mai, tất cả những cây dừa xung quanh Bảo tàng Gandhi ở thành phố đều được đảm bảo không còn quả nào trên cây. Một quan chức địa phương đã xác nhận biện pháp an ninh đặc biệt này với. Đây cũng không phải là việc làm quá lo xa vì mỗi năm tại Ấn Độ đều có người bị thương, thậm chí thiệt mạng vì trái dừa rơi trúng đầu.

Ngôi nhà hai tầng Mani Bhavan nằm ở phía nam Mumbai là nơi nhà cách mạng được coi như thánh tại Ấn Độ là Mahatma Gandhi từng trú ngụ trong cuộc đấu tranh hoà bình chống thực dân Anh trước đây. Hiện ngôi nhà này được bảo tồn như một bảo tàng và thu hút đông du khách. Đây là một trong 5 địa điểm mà Tổng thống Barack Obama sẽ ghé thăm tại Mumbai, cùng với một trường học, một đại học và hai khách sạn từng bị chiến binh Hồi giáo tấn công đẫm máu năm 2008.

Tổng thống Barack Obama từng coi Mahatma Gandhi như người gây nguồn cảm hứng chính trị cho ông và ông đã treo một bức chân dung người anh hùng Ấn Độ trong văn phòng thời còn làm thượng nghị sĩ. Ông chủ Nhà Trắng cũng có phát biểu nổi tiếng khi bày tỏ rằng ông ước mình được ăn tối với Gandhi.

Chuyến thăm của ông Obama tới Mumbai trùng với dịp lễ hội ánh sáng Diwali rất quan trọng với người Ấn Độ, nên an ninh trong thành phố càng được thắt chặt. Bảo tàng Gandhi tại Mani Bhavan cũng sẽ được đóng cửa trong hai ngày 5 và 6/11 vì các lý do an ninh khi tổng thống Mỹ tới đây. Toàn bộ bảo tàng và các toà nhà xung quanh đã được nhân viên an ninh Mỹ rà soát từ trước đó hàng tuần.

Theo Đình Nguyễn (VNE)