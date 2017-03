Ấn Độ săn lùng “sát thủ voi” giết hàng loạt voi cái

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Chỉ từ tháng Hai đến tháng Sáu năm ngoái, người ta đã phát hiện tám voi cái ở khu vực này bị giết với những vết thương do cùng một “hung thủ” có ngà dài, tương đương với kích thước đôi ngà của chú voi chạy trốn, gây ra.Từ đó đến nay, đã có thêm năm con voi bị giết, trong đó có bốn voi cái.Lực lượng kiểm lâm khu vực cho rằng lý do Alfa trở thành “kẻ giết hàng loạt voi cái” là do chú ta đang ở đỉnh cao của thời kỳ động dục nên thường đuổi theo voi cái, và khi không đạt được ý định thì nổi xung tấn công và giết chết “người đẹp” bằng những cú đâm khủng khiếp bởi cặp ngà dài của mình.Cuối tháng Tư vừa qua, lực lượng kiểm lâm khu vực đã thuê một nhóm thợ săn voi tìm cách tóm cổ "sát thủ" Alfa để loại trừ tai họa cho những voi cái còn lại ở khu vực này./.