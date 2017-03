Ăn kiêng, phụ nữ 30 thành bà già 70

Helen năm 20 tuổi và hiện tại





Vòng luẩn quẩn giảm cân – nhập viện - tăng cân - nhịn ăn - giảm cân kéo dài suốt 20 năm.





Helen già hơn cả người mẹ mình



Helen Gillespie (30 tuổi), đến từ Perth, Scotland bắt đầu ăn kiêng từ năm 10 tuổi do sợ thân hình ngày càng mập và phát triển. Hậu quả, cô vẫn chưa có dấu hiệu dậy thì, ngực không phát triển cho đến năm 26 tuổi. Hiện đã 30 tuổi nhưng Helen vẫn mang dụng cụ tạo hình ngực và mông giả dành cho bệnh nhân ung thư.Chế độ ăn kiêng khắt khe thời thiếu nữ đã khiến Helen bị giãn tĩnh mạch và loãn xương giống như cụ già 70 tuổi.Cô nói: “Các bác sĩ nói rằng xương của tôi quá yếu, tôi đã gãy cổ tay trong một cú ngã nhẹ vào năm 14 tuổi. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ tiếp tục già trước tuổi. Đã có thời gian dài tôi giống một đứa trẻ, nhưng giờ trông tôi như một bà lão”.Người phụ nữ 30 tuổi cho biết cô chia sẻ câu chuyện của mình nhằm cảnh báo cho mọi người rằng ăn kiêng quá sớm có thể làm mất đi thời thơ ấu mỗi người.Thời kỳ mới ăn kiêng, Helen chỉ tiêu thụ lượng thực phẩm tương đương 60 calo/ ngày. Đến năm 14 tuổi, cân nặng cô giảm còn 28,6 kg và có thời điểm cô được bác sĩ cảnh báo rằng chỉ còn sống được 1 ngày nữa.Sau đó, Helen trải qua 4 tháng nằm bệnh viện điều trị để tăng cân, nhưng ngay sau khi trở về nhà, cô lại bỏ đói bản thân mình cho đến khi cô nặng chỉ bằng trọng lượng trước khi nhập viện. Vòng luẩn quẩn giảm cân – nhập viện - tăng cân - nhịn ăn - giảm cân kéo dài suốt 20 năm.Trong những năm sắp bước sang tuổi 20, Helen nặng kỷ lục 57 kg, bức ảnh thời điểm đó cho thấy cô khỏe mạnh và thoải mái. Tuy nhiên, chẳng bao lâu tình trạng rối loạn ăn uống quay lại, cô lại còi cọc như một bà lão.Nói về nguyên nhân liên tục tự bỏ đói mình, Helen cho biết mỗi lần thấy cơ thể càng phát triển cô càng sợ vì trách nhiệm khi phải làm người lớn, tiếp thêm lý do để ăn kiêng: “Tôi thà cứ nhỏ và ngây thơ như xưa còn hơn”.Dù đã bỏ lỡ nhiều cơ hội học hành, các mối quan hệ, công việc, bạn bè do ăn kiêng, nhưng hiện Helen vẫn chưa thể thực hiện chế độ ăn uống bình thường. Thay vì ăn đủ 750 calo một ngày, cô chỉ ăn một chén ngũ cốc nhỏ buổi sản, 4 miếng trái cây buổi trưa, hai miếng bánh mì nướng và một lon đậu hầm buổi chiều. Khẩu phần ăn này chỉ bằng một nửa so với bữa ăn của trẻ từ 1-3.