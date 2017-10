Angelina Jolie tố cáo từng bị ông trùm Hollywood gạ gẫm

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất kiêm nhà điều hành hãng phim lớn nhất ở Hollywood. Ông là người đồng sáng lập hai hãng phim khổng lồ Miramax và The Weinstein Company. Trong sự nghiệp, ông đã sản xuất những phim kinh điển và nổi tiếng như Pulp Fiction, Clerks, The Crying Game, Malèna, Shakespeare in Love (Khi Shakespeare yêu - đoạt Oscar phim hay nhất 1998), My Week with Marilyn, bộ ba siêu phẩm The Lord of The Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn)... Đặc biệt, không năm nào phim của Weinstein không nhận được đề cử giải Oscar.