Anh: Tranh cãi quanh tự phá thai tại nhà

BPAS cho rằng người phụ nữ có thể tự phá thai tại nhà theo kế hoạch trong vòng vài tháng. Họ sẽ được giao các loại thuốc để chấm dứt thai kỳ trong ngôi nhà thân quen hơn. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Anh, việc phá thai chỉ được thực hiện dưới sự giám sát của một bác sĩ hoặc y tá. Do vậy, đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa BPAS và Tòa án Tối cao nước Anh.



Tranh cãi này dự kiến sẽ kéo dài đến 2 tháng và nếu thành công, sau này phụ nữ có thể dùng thuốc phá thai tại nhà. Các chuyên gia cũng như quan chức y tế lo ngại việc phổ biến phá thai tại nhà sẽ gây ra tác động xấu vì những viên thuốc phá thai sẽ được bày bán tràn lan, khó kiểm soát.



Hiện nay, thai phụ được lựa chọn phá thai sớm trong 9 tuần đầu của thai kỳ, nhân viên y tế sẽ đặt hai lần thuốc từ 24 đến 48 giờ tại bệnh viện hoặc phòng khám. Loại thuốc đặt lần đầu làm cho lớp niêm mạc của tử cung không ổn định; loại thuốc đặt lần hai giúp tử cung co bóp và đẩy thai nhi ra ngoài.



BPAS muốn thay đổi luật để cho phép phụ nữ sử dụng loại thuốc thứ hai tại nhà, còn loại thuốc thứ nhất vẫn được quản lý như hiện nay.



Họ nói rằng đó là thực tế phổ biến ở Mỹ, Canada, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Ông Ann Furedi, Giám đốc điều hành BPAS, cho biết: “Vấn đề an toàn là chắc chắn. Thật sai lầm khi các tổ chức hô hào quan tâm phụ nữ nhưng lại gây ra những rắc rối không cần thiết liên quan đến thủ tục hành chính cũng như lo ngại chỉ trích từ phía những người phản đối phá thai”.



Các tổ chức từ thiện, nơi thực hiện một phần tư các vụ phá thai ở Anh, nói rằng đề nghị trên sẽ làm thủ tục phá thai dễ dàng hơn, không buộc thai phụ trở lại bệnh viện để hoàn tất việc phá thai. Tuy nhiên, phát ngôn viên một tổ chức từ thiện chống phá thai cho rằng: "Ý định của BPAS sẽ làm tăng lượng người phá thai. Sức khỏe tâm lý và thể chất của người phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng nhiều”.





Theo M.K (NLĐO/ Daily Mail)