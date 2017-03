Argentina nhờ Brazil... in tiền giùm

Vấn đề thiếu hụt tiền giấy tại Argentina đã lên tới đỉnh điểm khi nhiều người xếp hàng dài trước các máy rút tiền tự động nhưng phải trở về tay không.





Chính phủ của Tổng thống Cristina Kirchner lý giải nguyên nhân thiếu tiền mặt có thể do người dân tăng chi tiêu dịp lễ cuối năm cũng như dành dụm tiền đi du lịch. Nhưngmột số nhà phân tích lại cho rằng chính phủ đã không lường hết khả năng lạm phát và nhu cầu tiền mặt tăng cao vào cuối năm.



Tiền mặt khan hiếm chưa từng thấy tại Argentian (Ảnh: Internet)





Theo TTXVN, Argentina đã phải cầu viện tới nước láng giềng Braxin để in những tờ giấy bạc mới. Các máy in tiền của Argentina đều đã cũ, chỉ có thể in khoảng 400-500 triệu tờ giấy bạc mỗi năm. Trong khi, nhu cầu tiền mặt thực tế lại lên tới 600-700 triệu tờ.





Trong 11 tháng đầu năm 2010, tỷ lệ lạm phát tại Argentina cao nhất khu vực với 10%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ này quá thấp so với thực tế.