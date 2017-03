Bà lão 71 bắt cướp giữa phố

Tất thảy mọi người đều kinh ngạc khi xem lại đoạn video quay cảnh cụ bà Ann Timson lao vào đánh một nhóm cướp nữ trang đi xe phân khối lớn ở thành phố Northampton, miền trung nước Anh. Ngay sau khi clip này được đăng tải trên Youtube, nó nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem.





Hình ảnh thường ngày của cụ Timson



Cụ Tisom (áo đỏ) từ đằng xa chạy tới, dùng túi xách,

đánh tới tấp vào nhóm cướp và khiến một tên gục ngã







Điều đáng ngạc nhiên là cụ Timson năm nay đã 71 tuổi và có tiền sử bị viêm khớp chân. Theo nhiều người hàng xóm, hơn 10 năm nay cụ Timson liên tục đứng ra chống lại các hành động bạo lực tại khu phố mình sống, nơi được biết đến là khu phố vô luật, bán thuốc tràn lan và là ổ chứa gái mại dâm.Cụ Timson kể lại “Tôi nhìn thấy một đứa trẻ chạy về phía cửa hàng nữ trang. Có ba tên đầu gấu đi ngay sau đó, và tôi thấy chúng mang theo cả vũ khí. Lúc đó, tôi cứ tưởng rằng, đám người xấu kia chuẩn bị đánh cậu bé. Tôi băng qua đường, hét to lên để mọi người cùng cứu cậu bé. Nhưng ngay sau đó tôi thấy những tiếng đập lớn vang lên và khi lại gần thì thấy cửa kính của cửa hàng nữ trang bị vỡ và tôi hiểu rằng đây là một cuộc đột kích”.“Tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận khi đám người đó ngang nhiên cướp giật giữa ban ngày. Lúc đó dù biết tôi đang đặt mình vào thế nguy hiểm nhưng nếu chuyện này lặp lại một lần nữa tôi vẫn sẽ hành động như vậy”.Mọi người đã vô cùng ngỡ ngàng và khâm phục trước hành động dũng cảm của cụ“Rất nhiều người đã ở gần tôi ngay lúc đó, nhưng tất cả như bị “thôi miên”. Họ quay phim, chụp ảnh và mặc nhiên không hề can thiệp cứ như thể họ nghĩ đây là một cảnh dàn dựng vậy”, cụ Timson bức xúc nói.“Tôi đã dồn hết sức dùng túi đồ vừa sắm đập tới tấp vào người chúng. Cuối cùng, tôi cũng khiến một tên ngã xuống đất. Hắn giơ búa về phía tôi, nhưng tôi vẫn cứ đánh. Chúng phi xe bỏ chạy nhưng may mắn cảnh sát đã ập đến và tóm gọn”, cụ Timson kể lại.Nghị sĩ đảng Lao động Tony Clarke đã tự hào thốt lên rằng “Nếu trước đây bạn thường thấy khoảng 250 gái đứng đường qua lại mỗi ngày trong khu phố của cụ Timson thì giờ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai. Cụ đóng một vai trò rất lớn trong việc đảm bảo an ninh khu phố. Có cụ, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm”.