Bà mẹ 120kg "vượt cạn" thành công

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng những trẻ sinh ra do mẹ béo phì có tỉ lệ tử vong cao gần 3 lần trong vòng 1 tháng đầu so với những trẻ khác. Và những bà mẹ béo phì này dễ có nguy cơ chết lưu thai gấp 2 lần người thường.

Những bà mẹ có số cân thừa lớn hoặc có chỉ số BMI (chỉ số cơ thể cho những người béo phì) từ 35 trở lên, có tỉ lệ sinh con đầu lòng theo phương pháp Cezar gấp 3 - 4 lần người thường, theo thống kê của phòng An toàn sức khỏe sinh sản, thuộc Viện sức khỏe quốc gia (Mỹ). Trong khi hầu hết các bác sĩ đều băn khoăn về việc áp dụng phương pháp Cezar vốn gặp nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ Howard L.Minkoff, trưởng khoa Các bệnh liên quan đến béo phì cho rằng, bệnh nhân béo phì sinh con theo phương pháp thông thường còn gặp nhiều khó khăn hơn và việc đỡ đẻ theo cách thức đó có thể gặp rất nhiều sự cố. Các cơ sở vật chất cũng là một vấn đề bởi khi mang thai các bà mẹ béo phì có số cân lớn nên bàn mổ hiện thời, vốn được thiết kế chung cho tất cả các ca khác, không có khả năng chịu lực được, theo bác sĩ Janice Henderson thuộc bệnh viện Johns Hopkins, Baltimore. Mới đây, 5 bệnh viện hàng đầu tại New York đã tổ chức một hội nghị nghiên cứu về vấn đề này với sự hỗ trợ của Quỹ y tế quốc gia. Theo đó, có thể sẽ có một trung tâm dành riêng cho các bà mẹ béo phì.