Ba năm tù dành cho kẻ cưỡng hiếp... vợ

Phụ nữ bị tấn công tình dục thường chỉ biết im lặng chứ không dám đứng ra tố cáo chồng mình - Ảnh: Europe1.fr



Theo HÀ AN (TTO)



Bản án 3 năm tù không chỉ là hình phạt dành cho những kẻ sử dụng vũ lực để cưỡng hiếp vợ mình mà còn là động lực để các nạn nhân của bạo lực tình dục lên tiếng và giải thoát cho chính mình.Theo đó, tòa án ở Val-de-Marne, thuộc tỉnh Créteil, Pháp, đã áp dụng mức phạt 3 năm tù dành cho một người đàn ông 31 tuổi, sống tại thị trấn Villeneuve-Saint-Georges, với cáo buộc “tấn công tình dục” vợ mình, cô Samia Jaber.Việc cô này can đảm tố cáo người chồng bạo lực như tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ yếu mềm tiến hành làm hồ sơ kiện tụng một cách nghiêm túc.Ngay cả ở Pháp, một quốc gia phát triển mạnh trong khu vực châu Âu, đề tài “tấn công tình dục” thường ít được đem ra mổ xẻ. Lý do: những người phụ nữ không đủ can đảm đem câu chuyện của mình ra kể vì họ cho rằng nhu cầu tình dục của người chồng cũng là một phần “trách nhiệm làm vợ”.Hoặc khi những người phụ nữ này quyết định tố cáo thì đã quá trễ vì họ không còn “bằng chứng y khoa” để kết tội những kẻ bạo lực kia. Và rồi câu chuyện lại bị xếp xó.Theo AFP, cô Samia Jaber đã thành công trong vụ kiện tụng vì hồ sơ tố cáo của cô được thực hiện ngay sau khi cô bị cưỡng hiếp bởi người chồng vũ phu. Cách đây 3 năm, cô Samia đã trải qua “một đêm địa ngục” khi mà người chồng ra sức đánh đập và cưỡng hiếp cô hai lần trước mặt con gái 4 tuổi.Qua ngày hôm sau, cô quyết định đến gặp cảnh sát để nhờ họ hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để kiện tụng. Cô được thực hiện một số kiểm tra y khoa để đánh giá tình trạng sức khỏe vì đây là bằng chứng hữu ích nhất khi ra tòa.