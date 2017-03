Bác sĩ đốt bệnh nhân trên bàn phẫu thuật

Chuyện xảy ra ở bệnh viện Lincoln tại New York và nạn nhân là ông Enrique Ruiz, 52 tuổi. Ngày 19-4, bác sĩ Jay Yelon, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật của bệnh viện, thực hiện ca mổ mở khí quản để đặt ống thở cho ông Ruiz.

Ông Ruiz bị đốt cháy trong lúc phẫu thuật. Ảnh: ADSF

Do bác sĩ Yelon sơ suất để dao mổ điện kề sát ống thở oxy của ông Ruiz nên đã xảy ra một “vụ nổ nhỏ”, tờ New York Post dẫn lời kể của các nhân viên bệnh viện. Hậu quả là ông Ruiz bị bỏng độ hai ở cổ và ngực. Tỉnh dậy sau ca mổ, ông Ruiz than với người anh: “Đau quá, cứ như ngực em bị cháy”.

Bệnh viện Lincoln cũng đang bị cáo buộc cố che đậy vụ việc. Biên bản hậu phẫu ban đầu không hề đề cập đến tai nạn trên, các bác sĩ chỉ thú thật khi người nhà phát hiện các vết bỏng lớn trên ngực ông Ruiz. Tuy vậy, bác sĩ Yelon vẫn khẳng định: “Ngọn lửa đã được dập tắt mà không gây ra nguy hiểm gì cho bệnh nhân”, thậm chí có bác sĩ còn nói đó chỉ là do… cháy nắng.

Bác sĩ Yelon và bệnh nhân Ruiz. Nguồn: Washington Post

Bệnh viện Lincoln bị cáo buộc che đậy vụ việc. Ảnh: nyc.gov

Theo thống kế của một chuyên gia, hàng năm có khoảng 500 – 600 ca phát hỏa trong phẫu thuật khắp nước Mỹ. Nhiều bệnh nhân đã bị phỏng đến chết và khoảng 25-30 người bị phỏng nặng và bị biến dạng mặt vì tai nạn kiểu này.

Theo Bằng Vy (NLĐO / New York Post)