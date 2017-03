Bao cao su Trung Quốc bị từ chối vì… quá bé

Trước đó, Bộ Tài chính Nam Phi đã trao hợp đồng cho Công ty Dược phẩm Siqamba. Theo đó, công ty này được giao toàn quyền cung cấp 11 triệu bao cao su Phoenurse dành cho nữ do Trung Quốc sản xuất.



Sau khi bị thua thầu, đối thủ cạnh tranh là Tập đoàn Đầu tư Sekunjalo đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao ở thành phố Pretoria, miền đông bắc Nam Phi. Sekunjalo khẳng định, bao cao su do hãng cung cấp to hơn 20% so với hàng Trung Quốc.



Thẩm phán Sulet Potterill cũng đã quyết định ngừng thực hiện hợp đồng với Công ty Dược phẩm Siqamba, vì lý do: Bao cao su quá nhỏ.



Ngoài ra, Thẩm phán Potterill cũng khẳng định, các sản phẩm do Siqamba được làm từ loại vật liệu không đạt chuẩn và chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận.



Theo Thu Thảo (Chilli, Dân Việt)